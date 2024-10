Oto co Ronaldo robi po meczu z Polską. Nagranie z ukrycia

Cristiano Ronaldo był jednym z bohaterów meczu Polska - Portugalia (1:3) w Lidze Narodów UEFA. Portugalski napastnik w 37. minucie wpisał się na listę strzelców, dzięki czemu powiększył swój dorobek pod względem liczby bramek w reprezentacji do 133. W drugiej połowie, gdy schodził z boiska, dobiegł do niego chłopak, który zdążył zrobić sobie zdjęcie z idolem.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po meczu Polska - Portugalia. Cristiano Ronaldo w roli głównej

- Zmiana była istotnym elementem naszego zarządzania zawodnikami. Mamy dwa mecze w ciągu 72 godzin. Zdecydowaliśmy się zdjąć Cristiano, aby był gotowy na spotkanie w Szkocji. Diogo Jota zastąpił go i spisał się świetnie. Ważne jest, aby wykorzystać zawodników, których mamy na ławce rezerwowych. Cristiano Ronaldo jest teraz idealny - powiedział Roberto Martinez, selekcjoner portugalskiej kadry, odnosząc się do zmiany 39-latka, cytowany przez "Daily Mail".

Dzień po meczu Cristiano Ronaldo pochwalił się własną limitowaną edycją zegarków, stworzonych przez firmę Jacob&Co, specjalizującą się w luksusowych zegarkach i drogiej, wytwornej biżuterii. - Zawsze marzyłem o tym, by mieć własną kolekcję zegarków - napisał Portugalczyk w mediach społecznościowych.

Crisitano Ronaldo przyłapany na basenie. Nie uwierzysz, co tam robił

Obecnie 39-latek wraz z kolegami przygotowuje się w hotelu Cameron House nad jeziorem Loch Lomond do wtorkowego starcia ze Szkocją. To spotkanie odbędzie się w ramach 4. kolejki Ligi Narodów UEFA. Dzień wcześniej Ronaldo odbył trening na siłowni, a po nim postanowił wybrać się na basen, gdzie korzystał ze zjeżdżalni do wody. Kamery wszystko nagrały. Na TikToku pojawiło się krótkie nagranie, na którym widać, jak Portugalczyk, ubrany tylko w czarne szorty, zjeżdża z wodnej ślizgawki. Jego "zjazd" odbył się przy dopingu obserwatorów.

Portugalia prowadzi w "polskiej grupie" Ligi Narodów z kompletem dziewięciu punktów po trzech meczach. Polska zajmuje trzecie miejsce z trzema punktami za zwycięstwo ze Szkocją. We wtorek Portugalczycy zmierzą się na wyjeździe ze Szkocją. To spotkanie odbędzie się o godzinie 20:45.