"W przeciwieństwie do Polaków". Te słowa z Chorwacji zabolą

Starcie Chorwacji z Polską w Osijeku nie należało do najatrakcyjniejszych. Skończyło się ono skromną wygraną trzeciej drużyny świata 1:0 po rzucie wolnym Luki Modricia. Polacy mieli okazje na wyrównanie, ale nie potrafili ich wykorzystać. Chorwaci nie zagrali na najwyższym poziomie także ze Szkocją w sobotę. Uratowali zwycięstwo w drugiej połowie (2:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Burza po meczu Polska - Portugalia. Cristiano Ronaldo w roli głównej

Były reprezentant Chorwacji krytykuje Polskich piłkarzy. "Nieśmiało się sprzeciwiali"

Szkocja zaskoczyła Chorwację podejściem. Grała agresywnie, fizycznie i nie bała się atakować. Zdaniem byłego reprezentanta Chorwacji, Igora Pamicia, Polacy mają problem z ofensywną grą i jedynie "nieśmiało się sprzeciwiają" na boisku.

- Kiedy my, Chorwaci, oglądamy mecz piłki nożnej, często zapominamy, że przeciwnik również bierze w nim udział. Co prawda spodziewaliśmy się po naszej drużynie dużo bardziej dynamicznej i zorganizowanej gry, szczególnie w ataku, ale przeciwnik też się nad wszystkim zastanawia. W przeciwieństwie do Polaków, którzy nieśmiało nam się sprzeciwiali, Szkoci wkroczyli bezczelnie i bezkompromisowo. To oczywiście nie pasowało naszej drużynie - stwierdził Igor Pamić, cytowany przez tportal.hr.

Pamić jest dziś trenerem NK Karlovac 1919. Jako kolega po fachu selekcjonera, Zlatko Dalicia, doradza mu, co powinien zrobić w Warszawie. Mówi o postawieniu na konkretnego zawodnika.

- Osobiście chciałbym, żeby Igor Matanović grał w każdym meczu. Mimo że jest młody, dla mnie już jest potężnym napastnikiem - ocenił Pamić. Matanović strzelił gola w sobotę na 1:1.

Poza tym oczekuje się, że Chorwaci zagrają lepiej niż ze Szkocją i będą dominować na PGE Narodowym. - Grając ze Szkocją, oczekujesz dominacji i wyższej jakości w grze Chorwacji. W tę sobotę tego zabrakło. Ale wygraliśmy i to jest najważniejsze - dodał pięciokrotny reprezentant Chorwacji.

Mecz Polska - Chorwacja we wtorek o godzinie 20:45.