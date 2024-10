San Marino przed historyczną szansą. Nieprawdopodobne

Zgodnie z tegorocznym kalendarzem piłkarskim początek października oznacza kolejną przerwę reprezentacyjną, podczas której europejskie kadry narodowe rywalizują w Lidze Narodów. Po meczu trzeciej kolejki jest już reprezentacja Polski. Zespół prowadzony przez Michała Probierza w sobotni wieczór przegrał z Portugalią 1:3 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Teraz biało-czerwonych czeka rewanżowe starcie z Chorwacją.

San Marino może dokonać czegoś wielkiego. To byłby hit

Nie należy zapominać, że w najsłabszej dywizji D rywalizuje również reprezentacja San Marino! Kibice nieco ponad 33-tysięcznego miasta-państwa mają ostatnio ogromne powody do szczęścia. Podczas wrześniowego zgrupowania ich drużyna odniosła pierwsze zwycięstwo od... 20 lat! Wówczas piłkarze San Marino pokonali 1:0 Liechtenstein. Przez lata kadra maleńkiego państewka była wręcz pośmiewiskiem na całą Europę. Furorę z nutką ironii robiono z każdego gola, którego jakimś cudem udało się im strzelić.

Teraz kadra San Marino jest jednak o krok od napisania historii. 15 i 18 listopada zagra kolejno u siebie z Gibraltarem i ponownie z Liechtensteinem. Obecnie San Marino po dwóch rozegranych spotkaniach ma na koncie trzy punkty, dzięki czemu zajmuje drugie miejsce w grupie 1 dywizji D. W takiej sytuacji tamtejsi zawodnicy realnie mogą myśleć o awansie do dywizji C!

Warunki są dwa. San Marino musi co najmniej zremisować Gibraltarem oraz znów pokonać Liechtenstein, tym razem na wyjeździe. Jeśli tak się stanie, historia napisze się na naszych oczach i będzie to bez wątpienia największy sukces tej reprezentacji. Zadanie to nie będzie jednak takie łatwe, skoro na kolejne zwycięstwo czekano ponad 20 lat.

Reprezentacja Polski mierzyła się z San Marino dziesięć razy. Nasza kadra zwyciężyła każde spotkanie, choć dwukrotnie traciła bramki - w 2013 (5:1) oraz w 2021 roku (7:1) za kadencji Paulo Sousy.

Grupa 1 Dywizji D Ligi Narodów