16-letni Polak "najlepszy na świecie". Nie wiadomo, czy zagra dla Polski

Tylko jedną minutę w tym sezonie Championship rozegrał Igor Tyjon, który pojawił się na murawie w wygranym 3:0 spotkaniu z Bristol City, debiutując na zapleczu Premier League. Nie byłoby to nic spektakularnego, gdyby nie fakt, że napastnik Blackburn Rovers ma zaledwie 16 lat. Wcześniej w dwóch meczach młodzieżowej ligi angielskiej dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Mimo młodego wieku Anglicy już teraz zachwycają się zawodnikiem, którego rodzice są Polakami. "Cudowne dziecko" - pisało niedawno "The Sun".

"Najlepszy na świecie". Anglicy posłodzili Tyjonowi

Do grona wielbicieli Igora Tyjona należy również Nieve Pegg - popularna angielska ekspertka i youtuberka piłkarska, która gościła w ostatnim programie "Saturday Social" w angielskim SkySports. Zebrani w studiu goście postanowili wybrać najlepszego zawodnika świata w tym sezonie w każdej kategorii wiekowej - od 16 do 32 lat.

Wtedy głos zabrała Pegg, która postawiła właśnie na urodzonego w Anglii Polaka. - Świetna technika i panowanie nad piłką. Dobry strzał - tłumaczyła. Tym samym nazwisko Igora Tyjona widniało obok gwiazd światowego futbolu, takich jak Mohammed Salah, Jude Bellingham, Lamine Yamal czy Cole Palmer, którzy także znaleźli się w tym zestawieniu.

16-latek to syn polskich emigrantów, którzy w 2007 roku polecieli do Wielkiej Brytanii. Chłopiec urodził się na Wyspach, przez co obecnie może wybierać pomiędzy polską a angielską kadrą. W kwietniu tego roku zagrał już w trzech meczach w barwach reprezentacji Polski U-16, jednak w eliminacjach do mistrzostw Europy U-17 będzie reprezentował Anglię.

Czy w przyszłości "cudowne dziecko" zdecyduje się na grę w naszej drużynie narodowej? - Mamy bardzo dobry kontakt ze skautem PZPN-u w Wielkiej Brytanii, Przemkiem Soczyńskim i trenerem Dariuszem Gęsiorem. Powiedzieliśmy im wprost, że plan jest taki, żeby Igor grał w tej kategorii wiekowej dla Anglii. Ale nie jest powiedziane, że jeśli dostanie powołanie do polskiej kadry, to na pewno odmówimy. Wiele będzie zależało od terminów - mówił ostatnio ojciec młodego zawodnika.