Co za gol w Lidze Narodów! Pogrążył Czerczesowa. Dramat

Słowenia wygrała na wyjeździe z Kazachstanem 1:0 po fantastycznej bramce Jana Mlakara w meczu 4. kolejki Ligi Narodów. Zespół z Bałkanów włączył się do walki o awans do dywizji A, podczas gdy drużyna Stanisława Czerczesowa poniosła trzecią porażkę w czwartym spotkaniu i jest coraz bliżej spadku do dywizji C.

