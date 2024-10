Tyle Klopp zarobi w Red Bullu. Obsypali go złotem

143 - tyle dni minęło między ostatnim meczem Juergena Kloppa w roli trenera Liverpoolu a powrotem do pracy przy piłce nożnej, ale w zupełnie nowej roli. Klopp ogłosił już 26 stycznia, że rozstanie się z klubem z końcem sezonu i zrobi sobie odpoczynek od futbolu. "Podjąłem tę decyzję w przekonaniu, że była jedyną słuszną. Czuję, że kończy mi się energia do pracy. Wiedziałem o tym od dłuższego czasu" - mówił Klopp w specjalnym nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

- Nadal chcę pracować w piłce nożnej i pomagać im swoim doświadczeniem i kontaktami - to z kolei mówił Klopp podczas Międzynarodowego Kongresu Trenerów, odpowiadając na pytania o ewentualny powrót do pracy. Od 9 października br. wiemy, że Klopp będzie szefem światowego oddziału piłkarskiej sekcji Red Bulla, ale dopiero od początku stycznia. "Będziemy pracować z graczami kompleksowo, wykorzystując wiedzę i doświadczenia, które ma Red Bull" - mówił Klopp po podpisaniu kontraktu.

W Niemczech pojawiło się sporo krytycznych głosów po decyzji Kloppa. "Red Bull jest uosobieniem komercjalizacji w piłce nożnej i nie jest synonimem emocji i pasji. Dla wielu fanów Klopp był symbolem tradycji i wielkich emocji" - pisał dziennik "Bild". - Kiedy się spotkamy osobiście, powiem mu w twarz, że to złe, że zrobił coś takiego. Myślałem, że śnię, a potem miałem nadzieję, że to fake news - opowiedział Kevin Grosskreutz, były zawodnik Borussii Dortmund z lat 2009-2015 w podcaście "Viertelstunde Fussball".

Tyle Red Bull będzie płacił Kloppowi za pracę. Został obsypany złotem

Niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg ujawnił, jakie pieniądze będzie zarabiał Klopp za pracę dla Red Bulla. Trener został skuszony pensją na poziomie 10-12 mln euro rocznie. Klopp jednak nie podpisał umowy pięcioletniej, a "długoterminową". Warto dodać, że w kontrakcie Kloppa z Red Bullem znajduje się klauzula, która pozwala Kloppowi na objęcie reprezentacji Niemiec, jeżeli tam pojawi się wakat. Aktualnie selekcjonerem Niemców jest Julian Nagelsmann, który ma ważny kontrakt do mistrzostw świata w 2026 r.

Plettenberg dodaje, że Klopp może nie pojawić się na żadnym stadionie do końca tego sezonu. W pierwszych miesiącach swojej pracy Klopp ma, przede wszystkim, działać w tle i dużo podróżować, by poznać zespoły Red Bulla od środka. Warto zaznaczyć, że Red Bull ma w swojej stajni takie kluby, jak RB Lipsk, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls czy Red Bull Bragantino.

Przez ponad 20 lat Klopp pracował w roli trenera w Niemczech i Anglii. Karierę trenerską rozpoczął w Mainz (2001-2008), a potem pracował dla Borussii Dortmund (2008-2015) i Liverpoolu (2015-2024). W trakcie kariery wygrał Ligę Mistrzów, dwa mistrzostwa Niemiec, mistrzostwo Anglii, Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar UEFA czy dwa Superpuchary Niemiec. Dodatkowo Klopp był wybierany najlepszym trenerem świata po sezonach 18/19 i 19/20.