Tak Portugalczycy piszą o Polakach. Są zgodni

Reprezentacja Portugalii ma komplet zwycięstw po trzech meczach Ligi Narodów. Kadra prowadzona przez Roberto Martineza pokonała 3:1 Polskę na Stadionie Narodowym po golach Bernardo Silvy i Cristiano Ronaldo, a także po samobójczym trafieniu Jana Bednarka. - Z pewnością pracowaliśmy wiele w ostatnich czterech dniach. Zsynchronizowaliśmy i dopracowaliśmy szczegóły taktyczne, które dziś zostały wykonane perfekcyjnie. Zagraliśmy bardzo dobrze w tym meczu. Dodatkowo cieszę się, że nowi zawodnicy wchodzą w sposób naturalny do zespołu - mówił Martinez po zakończeniu spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski podsumował mecz z Portugalią

- Graliśmy bardzo dobrze, ale druga połowa meczu z Francją na Euro była lepsza. W pierwszej połowie tworzyliśmy ładne akcje, zdobyliśmy bramkę, graliśmy też bardzo dobrze w defensywie. Ale gdy było 2:0, wiedziałem, że potrzebujemy trzeciego gola. Tym bardziej że graliśmy naprawdę bardzo dobry mecz - dodał selekcjoner Portugalczyków, odpowiadając na pytanie, czy pierwsze 45 minut w Warszawie to jedna z lepszych połów Portugalii za jego kadencji. Pojawiły się też mile słowa od Martineza skierowane w kierunku Michała Probierza i jego reprezentacji.

- Bardzo podoba mi się praca Michała Probierza. Stara się grać odważnie, ofensywnie, wysokim pressingiem. Bardzo szanujemy polską drużynę - wyjaśnił Martinez. A jak Portugalczycy piszą w rodzimych mediach o występie swojej reprezentacji?

Co za słowa o Portugalii. Duża rola Cristiano Ronaldo. "Odpowiada krytykom golami"

Wszystkie media w Portugalii zgodnie odnotowują fakt, że kadra Martineza jest coraz bliżej zapewnienia sobie awansu do ćwierćfinału play-offów Ligi Narodów. "Martinez zaczyna rozumieć, co poszło nie tak na Euro 2024. Zespół ma dobrą dynamikę, a zmiany zaczynają przynosić efekty. Po zejściu Ronaldo i Leao z boiska Portugalia stała się nieco bardziej zdezorientowana" - pisze dziennik "A Bola". Dziennikarze zwrócili uwagę na fakt, jak dobre dla zespołu okazało się przesunięcie Bernardo Silvy do środka pola, co dało miejsce Pedro Neto na prawym skrzydle.

"W drużynie narodowej jest większa dynamika, zauważalna z meczu na mecz. Daleka od ideału Portugalia zagrała jednak dobry mecz. Był to wreszcie spokojniejszy mecz, z opanowaną reprezentacją, która nie wykazywała oznak stresu. Ronaldo nadal jest rycerzem Portugalii w lśniącej zbroi. Gdziekolwiek się nie pojawi, to jest w centrum uwagi. Wszystko kręci się wokół CR7. Ronaldo odpowiada krytykom pełnym zaangażowaniem, opanowaniem i golami" - dodaje "A Bola", zwracając uwagę na pozycję Cristiano Ronaldo w drużynie.

"Portugalia pozostała niepokonana, pokonała 3:1 Polskę i przybliżyła się do ćwierćfinału" - odnotowuje krótko serwis "O Jogo". "Drużyna narodowa dominowała, ale tak wiele marnotrawstwa pozbawiło ją komfortu. Mimo to Portugalia pozostaje niepokonana. Dzięki swojej kreatywnej grze mogła strzelić czwartego gola, ale Bruno Fernandes nie wykorzystał dwóch szans" - pisze gazeta "Record".

Jeśli Portugalia chce mieć pewny awans do 1/4 finału Ligi Narodów, to musi pokonać we wtorek Szkocję, ale Polska nie może wygrać z Chorwacją.

"Portugalia dała dobry występ przeciwko Polsce i przybliżyła się do ćwierćfinału. Polska początkowo stworzyła kilka groźnych szans, ale Portugalia szybko weszła do gry. Portugalia kontrolowała grę tak, jak chciała. W drugiej połowie nie zdołała wykorzystać wielu szans, była zajęta utrzymaniem posiadania piłki, a Polacy zmotywowali się golem Zielińskiego" - odnotowuje portugalska telewizja RTP.

"Portugalia pokonała Polsce dzięki 906. bramce Cristiano Ronaldo w karierze. Było to 13. zwycięstwo Portugalii z rzędu w meczach kwalifikacyjnych, to rekord, który pozostaje aktualny i który może wzrosnąć w meczu ze Szkocją" - podsumowuje "Jornal de Noticias".

Oba wtorkowe mecze w "polskiej" grupie, tj. Polska - Chorwacja i Szkocja - Portugalia rozpoczną się o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo z meczu Polska - Chorwacja w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.