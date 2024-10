Oto co robi Toni Kroos po zakończeniu kariery. Można się zdziwić

Toni Kroos na przestrzeni kariery piłkarskiej reprezentował pięć klubów - FC Hansę Rostock, Greifswalder SC, Bayern Monachium, Bayer Leverkusen i Real Madryt. Na świecie głównie jest znany z występów dla ostatnich trzech wymienionych klubów. W barwach Bayernu Monachium rozegrał 205 meczów, w Bayerze Leverkusen 48, a w Realu Madryt aż 465 spotkań. Największe sukcesy odniósł w Madrycie. Z Realem sięgnął pięciokrotnie po puchar Ligi Mistrzów. Tyle samo razy wygrywał też klubowe mistrzostwa świata. Ponadto czterokrotnie zdobywał mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii i raz puchar Hiszpanii.

Kroos zakończył karierę piłkarską po Euro 2024. "Dziękuję wszystkim moim fanom na całym świecie za bezwarunkowe wsparcie. Dziękuję wszystkim moim klubom i trenerom za wiarę we mnie. Dziękuję wszystkim kolegom z drużyny za to, że czułem się mile widziany w każdej chwili. Dziękuję moim przyjaciołom za to, że zawsze byli ze mną szczerzy, bez względu na to, jakie osiągnąłem sukcesy. Dziękuję moim agentom, którzy zostali przyjaciółmi" - napisał po turnieju na Instagramie.

A czym się teraz zajmuje?

Po przejściu na sportową emeryturę Kroos pozostał w piłce nożnej. Niemiec prowadzi własną akademię w Boadilli, a dodatkowo zapisał się na kurs trenerski UEFA B i A organizowany przez Hiszpańską Federację Piłkarską (RFEF) - donosi portal "Relevo". Dla wielu może to być spora niespodzianka. Szczególnie że w sierpniu tego roku przyznał, że życie piłkarza go zmęczyło.

"Jednym z powodów, przez które zakończyłem karierę, było to, że byłem już trochę zmęczony podróżami i życiem w hotelu. Jako trener wróciłbym do takiego życia. Dużo podróżujesz… Dlatego [kariera trenerska - przyp.red] nie jest moim głównym zamysłem, chociaż nigdy nie mów nigdy" - mówił Kroos na łamach niemieckiego dziennika "Bild".

"Kroos odbędzie kurs przy wsparciu Realu Madryt. Jest to możliwe ze względu na to, że Niemiec zapisał się za pośrednictwem Realu i będzie uczęszczał na lekcje stacjonarne w Valdebebas. Niemniej większa część kursu odbędzie się online. Dodatkowo Kross będzie odbywać praktyki w jednej z drużyn ze swojej akademii. Kroos jest bardzo zaangażowany w projekt swojej akademii, w którą zainwestował milka milionów euro. Praktycznie każdego wieczora przygląda się treningom, a od teraz będzie robił również praktyki" - czytamy na portalu "Relevo".

Co ciekawe, na kurs UEFA B i UEFA A organizowany przez Hiszpańską Federację Piłkarską mogą zapisać się zawodnicy, którzy przez co najmniej siedem lat grali w profesjonalnych klubach, bez konieczności przechodzenia przez UEFA C.