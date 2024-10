Co za wieści o Urbańskim! Klub podjął decyzję. Wielka kasa na stole

Kacper Urbański to zdecydowanie największe objawienie ostatnich miesięcy w reprezentacji Polski. Trener Michał Probierz dał mu zadebiutować w czerwcowym spotkaniu z Ukrainą i zrobił tak duże wrażenie, że nie tylko pojechał na Euro 2024, ale wystąpił we wszystkich meczach. 20-latek kapitalnie zwieńczył zatem udany sezon, podczas którego był podstawowym zawodnikiem Thiago Motty w Bolonii. Jak się okazuje, klub podjął teraz radykalne kroki, by zatrzymać go w zespole.

Kacper Urbański blisko przedłużenia umowy z Bologna FC. Dostanie gigantyczną podwyżkę

Początek rozgrywek nie był dobry dla Urbańskiego, który miał drobne problemy zdrowotne. Kiedy tylko wrócił do pierwszej jedenastki, strzelił debiutanckiego gola w Serie A w wygranym meczu z Monzą. Tuż po tym rozpoczął również spotkanie Ligi Mistrzów z Liverpoolem na Anfield Road i niewiele brakowało, by pokonał Alissona. Polak zbiera coraz lepsze noty, dlatego nie jest dziwne, że wzbudza coraz większe zainteresowanie.

- W przeciągu ostatnich dni miałem okazję oglądać Urbańskiego. Byłem pod wrażeniem jego talentu - przyznał niedawno legendarny prezydent Interu Massimo Moratti. I zaapelował do władz byłego klubu, by zwróciły uwagę na Polaka. Aktualny kontrakt pomocnika wygasa z końcem czerwca, co dodatkowo może skusić potencjalnych kupców. Dziennikarz Francesco Guerrieri ujawnił jednak ostatnio, że lada moment przedłuży kontrakt do 2028 roku. Teraz nowe wieści podaje dziennik "Il Resto del Carlino".

"Urbański jest coraz bardziej eksponowany, dlatego przyciąga uwagę. Bologna FC musi się spieszyć, aby się zabezpieczyć" - czytamy. Przedstawiciele klubu zaproponowały mu aż czterokrotnie większe wynagrodzenie. Jak dotąd pobierał 200 tys. euro rocznie, natomiast jeśli podpisze nową umowę, będzie to pensja w granicach 700-800 tys. euro.

Gdyby Polak nie zdecydował się pozostać w Bolonii, nie miałby prawdopodobnie większych problemów, by znaleźć nowego pracodawcę. Portal Sabah podawał jakiś czas temu, że zainteresowane nim jest Fenerbahce, a konkretniej sam Jose Mourinho, który widziałby go w pomocy obok Sebastiana Szymańskiego. Portal Transfermarkt wycenia byłego piłkarza Lechii Gdańsk na siedem milionów euro.