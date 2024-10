To koniec! Żona reprezentanta Anglii żąda rozwodu. Piłkarz może stracić fortunę

Mogło się wydawać, że małżeństwo Walkera zmierza w dobrą stronę. Razem z Annie Kilner - jego młodzieńczą miłością - mają czwórkę dzieci. Ostatnie urodziło się w kwietniu tego roku. Już wtedy było wiadomo, że reprezentant Anglii w przeszłości zdradzał żonę. W 2019 roku jego kochanka urodziła mu pierwsze dziecko. W 2021 roku Walker i Kilner wzięli ślub. W 2022 roku kochanka urodziła drugie dziecko. Walker publicznie się kajał. - Podjąłem idiotyczne wybory i decyzje. Nie mogę nawet sobie wyobrazić przez co przechodzi teraz Annie - mówił.

REKLAMA

Zobacz wideo Portugalia i Ronaldo przybyli do Warszawy. Kibice czekali na gwiazdy kilka godzin

Naprawa małżeństwa się nie udała? Żona Walkera chce rozwodu. Może dostać miliony funtów

Choć para miała się starać o naprawienie relacji, to wygląda na to, że nic z tego. Angielskie media informują, że Annie Kilner chce rozwodu. A ten może oznaczać, że Walker pożegna się ze sporą sumą. "Pojawiły się sugestie, że Kilner, która ma z Walkerem czwórkę dzieci, chce zdobyć około połowy domniemanego majątku męża (27 milionów funtów). Decyzja o rozstaniu nie została jeszcze podjęta, ale miała skontaktować się już z prawnikami" - czytamy na Goal.com.

"Annie jest gotowa na to, żeby to zrobić. Nie ma z nią żartów i rozmawiała z prawnikami o swojej przyszłości. Rozwód był realną groźbą przez cały rok, ale teraz wszystko zmierza do końca. Oczywiście ostatecznie nie musi się na to zdecydować, ale zawsze ma taką możliwość" - cytuje "The Sun" źródła z otoczenia pary.

Walker miał spędzić ostatnie kilka tygodni na przekonywaniu żony do dania mu kolejnej szansy.

To nie pierwszy raz, gdy życie prywatne reprezentanta Anglii jest tematem numer jeden w angielskiej prasie. W 2020 roku media rozpisywały się o zorganizowanej przez niego imprezie z udziałem prostytutek. W tym czasie w Wielkiej Brytanii obowiązywały obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. - Wiem, że jako profesjonalny piłkarz powinienem być wzorem do naśladowania. Chcę skorzystać z okazji, by publicznie przeprosić za decyzje, które podjąłem. Przepraszam rodzinę, przyjaciół, klub, kibiców i całe społeczeństwo - mówił wtedy reprezentant Anglii.