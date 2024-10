Nie do wiary. Mieli zagrać mecz, rząd zakazał im wyjazdu z kraju

Reprezentacja Turkmenistanu zajmuje obecnie 142. miejsce w rankingu FIFA. Do tej pory Turkmenistan nie zakwalifikował się do finałów mistrzostw świata, a w Pucharze Azji grał dwukrotnie - w 2004 i 2019 r. Pewne jest, że Turkmenistan nie zagra na mistrzostwach świata w 2026 r., które odbywają się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, bo odpadł w drugiej rundzie eliminacji, przegrywając rywalizację w grupie E z Iranem i Uzbekistanem.

W takiej sytuacji Turkmenistanowi zostaje granie meczów towarzyskich. Do jednego z nich miało dojść 10 października, gdzie rywalem Turkmenistanu miała być Malta. Sparing jednak nie zostanie rozegrany "z powodu nieprzewidzianych okoliczności", o czym informuje maltańska federacja piłkarska. Z czym związane są "nieprzewidziane okoliczności", o których czytamy w komunikacie?

Reżim odwołał mecz towarzyski Turkmenistanu? "Wszystko z punktu widzenia polityki"

Portal radiosvoboda.org postanowił się skontaktować ze Związkiem Piłki Nożnej w Turkmenistanie, by otrzymać odpowiedź na pytanie, dlaczego sparing z Maltą został odwołany. Jak nietrudno się domyślić, działacze nie udzielili komentarza w tej sprawie. Do sprawy odniósł się Murat Kurbanow, ekspert piłkarski z Turkmenistanu, który aktualnie mieszka we Francji. Jego zdaniem za odwołaniem meczu towarzyskiego stoi konkretny zamiar.

- Wszystko w Turkmenistanie jest rozpatrywane z punktu widzenia polityki. Tam aspekty społeczne czy sportowe nie są ważne. Jeśli jakieś działanie może przynieść korzyści reżimowi, zostanie ono natychmiast wykorzystane, a wszystko inne jest nieistotne - stwierdził Kurbanow.

Turkmenistan to kraj w Azji Środkowej, który jest określany jednym z najbardziej opresyjnych państw świata. Jest tam m.in. zaostrzona cenzura internetu, a radiosvoboda.org podawało, że w Aszchabadzie, a więc w stolicy kraju, w pobliżu mieszkań były demontowane ławki. Dodatkowo prawa obywatelskie czy wolność słowa są mocno ograniczone.

Obecnym prezydentem Turkmenistanu jest Serdar Berdimuchamedow (od marca 2022 r.), natomiast jego ojciec Gurbanguł Berdimuchamedow założył miasto Arkadag, z którego pochodzi zdobywca ostatniego mistrzostwa kraju w piłce nożnej - FK Arkadag. Od momentu powstania klub jest niepokonany w rodzimej lidze, a wkrótce osiągnie serię 50 meczów bez porażki.