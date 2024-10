Historyczny wyczyn! Rekord el. do mundialu. To się jeszcze nikomu nie udało

Reprezentacja Japonii pokazała się z dobrej strony na ostatnich mistrzostwach świata. W Katarze podopieczni Moriyasu wygrali w fazie grupowej z Niemcami (2:1) oraz Hiszpanią (2:1) i zajęli pierwsze miejsce w grupie. W kolejnej rundzie przegrali z późniejszym brązowym medalistą tej imprezy - Chorwacją - po rzutach karnych (1:1, 1:3 p.r.k.).

Japonia z nowym rekordem w eliminacjach do mistrzostw świata. Tak dobrze w obronie nie grał nikt

Czy na kolejnym mundialu Japonii pójdzie jeszcze lepiej? W listopadzie zeszłego roku drużyna narodowa tego kraju rozpoczęła rywalizację w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 roku. Nie dość, że podopieczni Moriyasu wygrali każdy z dziewięciu dotychczasowych meczów w kwalifikacjach, to w dodatku w żadnym nie stracili nawet jednej bramki. To nowy rekord eliminacji.

"Arabia Saudyjska - Japonia 0:2. Historyczne wydarzenie! Japonia jest pierwszym krajem w całej historii eliminacji do mistrzostw świata (w którejkolwiek konfederacji), który wygrał każdy z dziewięciu pierwszych meczów bez straty bramki (38 goli strzelonych, zero straconych)" - napisał hiszpański dziennikarz Alexis Maria Martin-Tamayo Blazquez, znany z publikowania niecodziennych statystyk.

Eliminacje strefy azjatyckiej nie należą oczywiście do najtrudniejszych, a kadra Japonii jest kontynentalnym hegemonem, ale i tak jest to wyczyn godny uwagi - wystarczy wspomnieć, że w trakcie styczniowego Pucharu Azji Japonia straciła gola w każdym meczu. Jednak w eliminacjach podopieczni Moriyasu postawili mur nie do przejścia. W pierwszej rundzie azjatyckich kwalifikacji wygrali swoją grupę, pokonując Mjanmę (5:0, 5:0), Syrię (5:0, 5:0) oraz Koreę Północną (1:0, 3:0). W trwającej trzeciej rundzie Japonia do tej pory zwyciężyła z Chinami (7:0), Bahrajnem (5:0) oraz Arabią Saudyjską (2:0). Jest liderem grupy, w której znajduje się jeszcze Australia oraz Indonezja. Nad drugim miejscem Japończycy mają aż pięć punktów przewagi.

Trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym reprezentacja Japonii nie pojedzie na najbliższy mundial. Tej drużyny nie zabrakło na żadnym turnieju od 1998 roku. Na żadnym turnieju nie potrafiła jednak zajść dalej niż do 1/8 finału (2002, 2010, 2018, 2022).