Gwiazdor rozwiązał kontrakt z Liverpoolem i kończy karierę! Ma tylko 33 lata

W zeszłym sezonie Joel Matip rozegrał tylko 14 spotkań w barwach Liverpoolu. Wszystko przez koszmarną kontuzję zerwania więzadła krzyżowego, której doznał w grudniu. Nie wiadomo, czy Kameruńczyk urodzony w niemieckim Bochum obecnie doszedł już do zdrowia. Gdyby tego było mało, jego kontrakt z angielską drużyną wygasł 30 czerwca br., czyli wtedy, kiedy piłkarz był w trakcie rehabilitacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Media: Matip kończy karierę w wieku 33 lat

Mimo to wydawało się, że doświadczony defensor szybko znajdzie nowego pracodawcę. W końcu jeszcze nie tak dawno z Liverpoolem sięgał po puchar Ligi Mistrzów (2019) oraz mistrzostwo Anglii (2020). Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Według ustaleń niemieckiej gazety "Ruhr Nachrichten" Matip nie czeka już na nowe oferty. Ponoć zdecydował, że definitywnie zakończy karierę. 8 sierpnia skończył zaledwie 33 lata.

Można przypuszczać, że jednym z powodów tak niespodziewanego ruchu był wspomniany uraz, po którym piłkarze dochodzą do siebie nawet przez rok. Doskonałym przykładem jest, chociażby historia Jakuba Modera. Polak po zerwaniu więzadeł jeszcze dłużej wracał do gry. Do tej pory Joel Matip nie ogłosił oficjalnie swojej decyzji, jednak zdaniem wymienionego źródła "jest to związane z jego charakterem i introwertyczną osobowością".

Matip pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu stawiał w młodzieżowych zespołach FC Schalke 04. W pierwszej drużynie rozegrał aż 258 spotkań, w których strzelił 23 bramki i zanotował 14 asyst. Z niemieckim klubem zgarnął Puchar Niemiec. W 2016 roku trafił do Liverpoolu na zasadzie wolnego transferu. To właśnie pod wodzą Juergena Kloppa obrońca święcił największe sukcesy, takie jak wspomniane trofea w Lidze Mistrzów i Premier League. W reprezentacji Kamerunu zanotował 27 występów, raz wpisał się na listę strzelców.

Jeszcze kilka dni temu media spekulowały, że na koniec kariery Joel Matip może wrócić do Schalke, jednak ostatecznie wszystko wskazuje na to, że zawiesił buty na kołku.