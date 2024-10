Sensacyjne wieści ws. Thomasa Tuchela. Hit nad hity

Thomas Tuchel ma bogate CV - pracował w Borussii Dortmund. Paris Saint-Germain, Chelsea i Bayernie Monachium. Z paryżanami doszedł do finału Ligi Mistrzów w 2020 r., a z "The Blues" wygrał te rozgrywki rok później. Nie poszło mu zbyt dobrze w Bayernie - co prawda zdobył mistrzostwo Niemiec, ale piłkarze wyszarpali je w ostatnich minutach sezonu 2022/2023. W kolejnym było już znacznie gorzej, a odejście Tuchela było przesądzone kilka miesięcy przed końcem sezonu.

Tuchel może wkrótce wrócić do pracy

Tuchel wciąż czeka na propozycję pracy w kolejnym dużym klubie. Sam był zainteresowany powrotem do Premier League. Łączyło się go m.in. z powrotem do Chelsea, z której niespodziewanie zwolniono Mauricio Pochettino po zaledwie jednym sezonie. Ostatecznie obie strony nie doszły do porozumienia.

W kontekście przyszłości Niemca mówiło się też o Manchesterze United. Sam Tuchel miał rozmawiać z władzami "Czerwonych Diabłów" o ewentualnej współpracy już kilka miesięcy temu. Rozważano zwolnienie Erika ten Haga po, mimo wszystko, rozczarowującym sezonie. Co prawda Manchester zdobył Puchar Anglii, ale zawodził w Premier League. W tym sezonie nie ma żadnej poprawy gry, dlatego ponownie rozważa się zwolnienie Holendra.

Jak donosi Christian Falk, Tuchel wciąż pozostaje w kontakcie z przedstawicielami klubu z Old Trafford. A to oznacza, że Niemiec wciąż jest rozpatrywany jako następca ten Haga w Manchesterze. - Nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie w razie braku poprawy, zostanie zwolniony. W takim wypadku przyda się doświadczony następca, który z marszu byłby w stanie wnieść do szatni potrzebne bodźce - powiedział dziennikarz w podcaście Bayern Insider.

Sam Tuchel ma pozytywnie zapatrywać się na perspektywę pracy w United. Jest wskazywany jako faworyt władz klubu, gdyby zdecydowały się zwolnić ten Haga.

Manchester United spisuje się w tym sezonie poniżej wszelkich oczekiwań. W tabeli Premier League zajmuje odległe, 14. miejsce, wygrał zaledwie dwa z siedmiu spotkań. W Lidze Europy jest z kolei bez zwycięstwa - zanotował dwa remisy w dwóch dotychczas rozegranych kolejkach fazy zasadniczej.