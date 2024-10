Po tych słowach Ronaldo się wściekł. Wyszło na jaw, co mu wysłał

Powiedzieć, że Antonio Cassano nie jest fanem Cristiano Ronaldo, to jakby nie powiedzieć nic. 42-latek co chwilę wygłasza kontrowersyjne opinie na temat Portugalczyka. Największym echem odbiły się jego słowa, o tym, że napastnik Al-Nassr "nie umie grać w piłkę nożną".

Cristiano Ronaldo kontra Antonio Cassano. "Okazałeś mi brak szacunku"

- Ronaldo nie wie, jak grać w piłkę nożną. Mógłby strzelić 3000 goli, mam to gdzieś. Higuain, Aguero, Benzema, Lewandowski, Ibrahimović i Suarez wiedzieli, jak połączyć się z drużyną. Wiedzieli, jak zrobić wiele rzeczy, w przeciwieństwie do Ronaldo, którego jedynym celem zawsze było strzelanie goli - stwierdził Cassano, zarzucając zawodnikowi Al-Nassr samolubność na boisku - wypalił były piłkarz Realu Madryt podczas programu "Viva el futbol".

Na ripostę Ronaldo nie trzeba było długo czekać. W najnowszym podcaście "The BSMT" Antonio Cassano ujawnił, że otrzymał prywatną wiadomość od reprezentanta Portugalii. - Otrzymałem wiadomość z numeru zaczynającego się od +34, a więc z Hiszpanii. Była tam lista z wszystkimi trofeami, golami i statystykami Ronaldo - zaczął Cassano, cytowany przez niemiecki "Bild".

Do wiadomości było dołączone nagranie głosowe. - Okazałeś mi brak szacunku, nie rób tego ponownie. Strzeliłeś tylko 150 goli i zdobyłeś cztery trofea - miał powiedzieć Ronaldo. Cassano nie pozostał jednak dłużny i ujawnił, co odpisał na wiadomość od Ronaldo. - Drogi Cristiano Ronaldo, nie chodzi o brak szacunku, po prostu nie podobasz mi się jako piłkarz. Co w tym złego? - miał odpisać Cassano.

Co ciekawe, dwa lata temu Cassano w kontrowersyjny sposób porównał Ronaldo do Messiego. - Ma zasłonięte oczy i myśli, że może grać do 50. roku życia. Drogi Ronaldo, powiem ci jedno: zakończ mistrzostwa świata z wielkim sukcesem. Nie może ciągle wpadać w złość i nie może myśleć, że nadal gra na najwyższym poziomie. Ma takie nieproporcjonalne ego, ale nie jest jak Messi, który może grać również na siedząco. Fizycznie już nie daje rady. Potwierdza, że zawsze na pierwszym miejscu stawia swój egoizm - mówił dosadnie.

Antonio Cassano był dobrze zapowiadającym się piłkarzem. Grał m.in. dla Interu, Realu czy Romy, ale nigdy nie zrobił wielkiej kariery, jaką mu wróżono. Brakowało mu przede wszystkim dyscypliny - bardziej od strzelania goli interesowały go imprezy i kobiety.