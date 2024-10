Neuer zdumiony po wizycie w szatni Górnika. "To mi się podobało"

181 spotkań, 86 goli i 41 asyst - takimi statystykami w barwach FC Koeln może pochwalić się Lukas Podolski, który jest wychowankiem niemieckiego klubu. W 2006 roku na trzy lata trafił do Bayernu Monachium, po czym znów wrócił do Kolonii. Następnie w 2012 roku za 15 milionów euro wykupił go Arsenal. Od tamtej pory mistrz świta z 2014 roku nie zagrał już żadnego spotkania w rodzimej drużynie. Aż do ostatniego czwartku.

Tak Neuer ocenił atmosferę w szatni Górnika. "Czułem się dobrze"

Wtedy to Podolski jeszcze jako aktywny piłkarz Górnika Zabrze zorganizował wyjątkowe spotkanie, podczas którego pożegnał się z fanami FC Koeln. Pierwsza i obecna drużyna Niemca rozegrały towarzyski mecz na stadionie w Kolonii. W obu zespołach nie zabrakło byłych lub obecnych gwiazd futbolu, do których niewątpliwie należy zaliczyć m.in. Manuela Neuera.

Podstawowy bramkarz Bayernu Monachium miał okazję zagościć w szatni polskiego klubu. Niedługo po ostatnim gwizdku klubowe media Górnika postanowiły zapytać, czy 38-latkowi podobało się w szatni ekipy z Zabrza. Jego odpowiedź była bardzo klarowna.

- Bardzo głośno słuchają muzyki, piosenek Górnika Zabrze. Podobało mi się. Czułem się dobrze na boisku. Polubiłem tę piosenkę, bardzo motywująca. To mi się podobało - powiedział golkiper w krótkiej rozmowie z klubowymi mediami Górnika Zabrze. Jak widać, Lukas Podolski stał się łącznikiem ekstraklasy z piłkarską elitą.

Oprócz Neuera na czwartkowym wydarzeniu gościli także m.in. Per Mertesacker, Christoph Kramer, a na ławce trenerskiej Górnika zasiedli Jan Urban, Joachim Loew oraz Hansi Flick, czyli obecny trener FC Barcelony. Podolski zagrał po połowie w obu drużynach. Na koniec zwrócił się do fanów FC Koeln, którzy żegnali go gromkimi brawami. - Zawsze najważniejsze były dla mnie wartości. Bez was, kibiców, futbol byłby niczym. Trzeba to utrzymać, zawsze będę chłopakiem z ulicy, z trybun, jednym z was. I to jest powód, dla którego mogę być tu z wami. To był dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem dla was biegać po boisku. Przeżyłem coś wspaniałego - mówił 39-latek ze łzami w oczach.

W tym sezonie Podolski rozegrał w barwach Górnika 11 meczów, w których strzelił dwie bramki.