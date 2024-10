Mbappe przyłapany w drodze do klubu nocnego. Wieści dotarły do Francji

"Jeśli grasz z Lille, następnie z Villarrealem, a nie jedziesz na kadrę, to bierzesz nas za idiotów Kylian" - pisało francuskie RMC Sport, kiedy Kylian Mbappe nie otrzymał powołania na zgrupowanie reprezentacji Francji. Rzekomym powodem miał być fakt, że napastnik niedawno leczył uraz i wolałby odpocząć, a także w pełni się zregenerować.

25-latek na kadrę więc nie przyjechał, a Francuzi w czwartek ograli Izrael aż 4:1.Mbappe nie oglądał meczu ze stadionu, a na Instagramie napisał tylko "dobry mecz". Media donoszą, że spotkanie widział nie w Madrycie, a Sztokholmie, gdzie obecnie przebywa.

Kylian Mbappe baluje zamiast być na zgrupowaniu reprezentacji Francji

Szwedzki "Aftonbladet" poinformował, że gwiazda Realu Madryt wieczorem w środę 10 października przebywała w Sztokholmie we francuskiej restauracji. Następnie pod lokalem pojawił się czarny van, do której wsiadł piłkarz i udał się w dalszą podróż. Gdzie? Do garażu klubu nocnego "V*****/The Wall" w dzielnicy Stureplan.

Mbappe miał zjawić się w klubie nocnym ze swoją świtą i oczywiście otrzymał tam prywatny pokój dla VIP-ów. Piłkarz rzekomo poruszał się po lokalu, a świadkami tego zdarzenia miało być wiele osób. "To, że tak wielkie gwiazdy sportu przebywają w Szwecji w celach pozasportowych, nie jest zbyt częste" - pisze źródło informacji.

Mbappe najwyraźniej wyleczył już uraz i korzysta z wolnych dwóch tygodni przed wznowieniem rozgrywek LaLiga. Można jednak spodziewać się, że we Francji nie spodoba się fakt, że zawodnik udał się do Szwecji na imprezę, a na kadrę nie przyjechał. Tamtejsze media informują jednak, co się stało, ale na próżno szukać negatywnych ocen wokół piłkarza. Wiele źródeł pisze jedynie, że napastnik do wtorku ma wolne od Realu Madryt i z niego korzysta.

W tym sezonie Mbappe zagrał w 11 meczach, w których zdobył siedem goli i zaliczył jedną asystę. Jego reprezentacja 14 października zmierzy się jeszcze z Belgią, a zawodnik pojawi się na boisku dopiero 19 października na spotkaniu Realu z Celtą Vigo.