Nie żyje były właściciel klubu ekstraklasy. "Jeden z najlepszych wszech czasów"

Dieter Burdenski nie żyje - informuje niemiecki klub Werder Brema. Zmarł nagle w środę 9 października w swoim domu w miejscowości Brema. Miał 73 lata. "SV Werder Brema jest głęboko poruszony nagłą i nieoczekiwaną śmiercią swojego honorowego kapitana Dietera Burdenskiego, który jeszcze w ubiegłą sobotę, podczas meczu z Freiburgiem, świętował na Weserstadione, wraz ze zdobywcami Pucharu Niemiec z 1999 roku" - przekazano w oświadczeniu na stronie internetowej klubu. W komunikacie nie podano przyczyny śmierci.

Nie żyje Dieter Burdenski. Legenda Werderu Brema i były właściciel Korony Kielce. Miał 73 lata

Na śmierć Dietera Burdenskiego zareagował Hubertus Hess-Grunewald, prezes i przewodniczący Rady Nadzorczej Werderu Brema.

"Wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła nami i napawa głębokim smutkiem" - powiedział Hubertus Hess-Grunewald, cytowany przez portal Werder.de. "Budde kształtował nasz zespół przez dwie dekady i jest niewątpliwie jednym z najlepszych zawodników Werderu wszech czasów. Wszyscy bardzo go ceniliśmy za jego niezawodność, zawsze pozytywne nastawienie do życia, pasję do Werderu, ale także jego krytycznego ducha. Nasze myśli są z jego rodziną w tym trudnym czasie" - dodał.

Burdenski przez lata był podstawowym bramkarzem Werderu Brema. Dla tego zespołu rozegrał łącznie 444 w Bundeslidze, co sprawiło, że stał się rekordzistą pod tym względem. Łącznie wystąpił między jego słupkami aż 582 razy. W trakcie kariery grał też w barwach takich klubów jak: FC Schalke 04, Arminia Bielefeld, AIK Fotboll i SBV Vitesse.

Burdenski ma także za sobą wiele meczów w reprezentacji RFN, w której grał w latach 1977-1984. Brał z nią udział m.in. w mistrzostwach świata w 1978 roku oraz mistrzostwach Europy w 1984 roku. W tym czasie rozegrał w sumie 12 meczów.

W 1991 roku zakończył karierę piłkarską. Po przejściu na emeryturę sportową był trenerem bramkarzy Werderu Bremena oraz większościowym właścicielem Korony Kielce (2017-2018). Jego syn Fabian występował w polskiej ekstraklasie w Wiśle Kraków w sezonie 2013/2014 oraz w Koronie Kielce w kampanii 2017/2018.