Kolejny zwrot w Legii Warszawa. Jednoznaczna decyzja

Goncalo Feio był na zagrożonej pozycji od kilku tygodni. Wszystko przez doniesienia o jego nagannym zachowaniu na treningach, postawie wobec dziennikarzy na konferencjach prasowych oraz wyniki w ekstraklasie. Dwa punkty w ostatnich czterech meczach ligowych sprawiły, że Legia będzie zmuszona w kolejnych tygodniach gonić czołówkę.

Jednoznaczne decyzje w Legii

Pojawiały się doniesienia, że jeśli Legia nie wygra z Jagiellonią Białystok, to Goncalo Feio pożegna się z pracą w Warszawie. W poniedziałek miała się odbyć standardowa rozmowa Portugalczyka z Jackiem Zielińskim, dotycząca ostatniego meczu. Tym razem tematem miała być też przyszłość trenera w klubie, ale nie zapadły żadne konkretne decyzje. Wszystko miało się rozstrzygnąć we wtorek i w środę.

Wczoraj Sport.pl ujawniło, że Feio otrzymał zarzuty prokuratorskie ws. zdarzeń z marca 2023 r., kiedy miał zranić ówczesnego prezesa Motoru Lublin, Pawła Tomczyka. Dla Legii to wizerunkowy problem. Pojawiały się też doniesienia o sporze Feio z Radosławem Mozyrką. Portugalczyk miał wyprosić szefa skautingu Legii z treningu, używając wulgarnych słów. Był też zły o to, że Legia miała upatrzonego konkretnego kandydata w jego miejsce - rozmawiała z Michaelem Wimmerem, który do maja pracował w Austrii Wiedeń. Mozyrko dementował te informacje.

Sprawa Feio miała zostać w pełni wyjaśniona do dziś. I wiele wskazuje na to, że Portugalczyk pozostanie na stanowisku trenera stołecznych. Zapowiadano, że po południu Legia wyda stosowny komunikat, ale nie pojawił się ani tuż po treningu, ani bliżej godzin wieczornych.

Według Pawła Gołaszewskiego nie dojdzie do żadnych zmian w Legii. Pozostaną nie tylko Feio, ale też Zieliński na stanowisku dyrektora sportowego i Mozyrko jako dyrektor skautingu. Zdaniem portalu legionisci.com klub wyda komunikat w czwartek.

W tabeli PKO Ekstraklasy Legia Warszawa ma 16 punktów po 11 meczach i zajmuje szóste miejsce. Goncalo Feio poprowadził stołecznych w 25 meczach, wykręcając średnią 1,96 pkt. na mecz.