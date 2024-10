Nawałka zobaczył, co się dzieje z reprezentacją Polski. "Serce płakało"

Za kadencji Adama Nawałki reprezentacja Polski przeżyła najlepszy okres od wielu lat. Pierwszy raz w historii wygrała z Niemcami, wyszła z grupy na Euro i dotarła do ćwierćfinału, była też w czołówce rankingu FIFA. On sam mógł wrócić do kadry narodowej w 2022 r. był poważnie rozważany przez PZPN obok Czesława Michniewicza. Rok później także proponował, że przejmie zespół, ale nie był faworytem.

Nawałka o okresie po odejściu z kadry: "Serce płakało"

Po tym, jak Adam Nawałka zrezygnował z dalszego prowadzenia reprezentacji Polski, ta zaczęła notować regres. Jerzy Brzęczek awansował na Euro, ale styl gry nie przekonywał. Za kadencji Paulo Sousy narzekano, że drużyna traci zbyt dużo goli. Przez rok pracy Czesława Michniewicza bardzo mocno podupadła atmosfera wokół kadry, do tego potencjał ofensywy zmalał do minimum. Drużyna zaliczyła bolesny upadek z Fernando Santosem na ławce. Michał Probierz podniósł ją z kolan i buduje po swojemu.

Patrząc na to, co działo się z kadrą po odejściu Nawałki, były selekcjoner zaczął żałować, że nie zdecydował się na pozostanie na stanowisku selekcjonera po mundialu w Rosji.

Staram się nie żałować raz podjętej decyzji, ale dziś biorę tamto postanowienie na klatę. Patrzyłem, co później działo się z reprezentacją, jak była przebudowywana i… serce płakało. Zwycięstwa cieszą, ale najwięcej uczą porażki. Cena za zdobycie takiego doświadczenia jest ogromna, ale tego nigdzie nie da się kupić. Z bagażem zdobytym na dwóch turniejach powinienem zostać - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Dziś Nawałka mocno kibicuje Probierzowi na tym stanowisku. Obaj są dziś w dobrych relacjach, a na początku kadencji Probierz rozmawiał z Nawałką i miał sięgnąć po wskazówki, jak funkcjonować.

- Teraz widzę, z jakim mozołem Michał Probierz stara się odbudować zespół. Jemu i drużynie życzę, by sobotni mecz z Portugalią w Lidze Narodów był takim, jakim wspominane w tym wywiadzie spotkanie z Niemcami dla nas: spotkaniem przełomowym i założycielskim - dodał.

Ostatnim zespołem, który prowadził Adam Nawałka, był Lech Poznań. Trenował "Kolejorza" przez nieco ponad cztery miesiące w sezonie 2018/2019.

Reprezentacja Polski zagra w sobotę z Portugalią w ramach trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów. We wtorek zmierzy się z Chorwacją.