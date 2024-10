Dwa lata temu reprezentacja Polski odmówiła gry z reprezentacją Rosji w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata rozegranych w Katarze. Spowodowane to było oczywiście atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę.

Burza w Rosji po tym pomyśle. "Czym jesteśmy, jakimiś odpadami?"

Od tamtej pory Rosjanie nie zagrali żadnego meczu o stawkę. W 2022 roku mieli tylko trzy sparingi: wygrali 2:1 z Kirgistanem i zremisowali bezbramkowo z Tadżykistanem i Uzbekistanem. W ubiegłym roku Rosjanie zagrali osiem sparingów, ale żadnego z drużyną z Europy.

W tym roku Rosjanie mają na koncie trzy mecze towarzyskie - z Wietnamem i dwoma ekipami z Europy: z Serbią i Białorusią (wygrane po 4:0). W trakcie aktualnie trwającej przerwie reprezentacyjnej Rosjanom nie udało się zorganizować żadnego takiego starcia.

Rosjanie próbowali zagrać nawet z Pakistanem. - Zgodnie ze źródłem Rosja oferowała Pakistanowi szansę rozegrania meczu towarzyskiego w październiku. Rosyjska federacja zapłaciłaby za wszystkie wydatki związane z organizacją spotkania, które miałoby się odbyć 11 października w Rosji. Pakistański Związek Piłki Nożnej odmówił, podając za powód niewystarczający czas na przygotowania" - informował pakistański portal geo.tv.

Pakistańczycy zaproponowali, że mogą zagrać, ale nieoficjalnym zespołem. Rosjanie poczuli się urażeni.

- Co mają na myśli, mówiąc nieoficjalny zespół Pakistanu? Czym jesteśmy, jakimiś odpadami, aby zebrać wszystko, co jest nam oferowane? Nie sądzę, żeby można było w ogóle rozmawiać o takim meczu. Jak długo Rosja musi spaść nisko, aby grać z amatorami? Nie ma potrzeby angażowania się w takie negocjacje, to nonsens - powiedział Wiaczesław Kołoskow, honorowy prezydent rosyjskiego związku piłki nożnej, cytowany przez kurir.rs.

Pomysł zagrania meczu z Pakistanem wyśmiał Andriej Kanczelskis, były reprezentant Rosji.

- Kto szuka nam rywali? Co oni tam robią w federacjach? Rozwiązują krzyżówki? Coś niezrozumiałego dzieje się w wielkim świecie. Niektóre bajki mówią nam, że u nas wszystko ok. i tak dalej. Mam dobry stosunek do wszystkich drużyn, ale Pakistan? Nie wiem już, co powiedzieć. Mam dość, to katastrofa. W ZSRR graliśmy przeciwko Niemcom, Szkotom, Anglikom. Nie poszedłbym na mecz z Pakistanem, bo nie chciałbym się upokorzyć - powiedział Kanczelskis, cytowany przez "RB Sport".

Przeciwny sparingowi z Pakistanem jest także Walery Gazajew, były trener reprezentacji Rosji. - Patrzę na ranking FIFA i widzę, że Pakistan jest na 197 miejscu. Szczerze mówiąc, gra z takimi zespołami to wstyd. Byłoby o wiele bardziej odpowiednie zorganizowanie pełnoprawnego tygodniowego obozu treningowego, obserwowanie potencjalnych kandydatów do drużyny narodowej Rosji i na koniec rozegranie meczu kontrolnego między nimi. Myślę, że byłoby o wiele lepiej. Musimy się szanować - dodał Walery Gazajew, były trener reprezentacji Rosji.