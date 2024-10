Niemcy oszaleli na punkcie Podolskiego. Wielkie wydarzenie

Już w czwartek 10 października na RheinEnergieStadion w Kolonii odbędzie się pożegnalny mecz Lukasa Podolskiego. "Ostatni mecz Lukasa Podolskiego w Kolonii ma stanowić efektowną imprezę z udziałem przyjaciół LP10 i legend światowego futbolu, w tym wielu mistrzów świata z 2014 roku wraz z ówczesnym selekcjonerem niemieckiej reprezentacji Joachimem Loewem i jego asystentem, a obecnie trenerem FC Barcelony - Hansi Flickiem" - przekazała na początku września br. oficjalna strona internetowa Górnika Zabrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Roberta Lewandowskiego o Cristiano Ronaldo

Plejada gwiazd na meczu pożegnalnym Lukasa Podolskiego

W meczu pożegnalnym zagrają drużyny FC Koeln i Górnika Zabrze. Tak przynajmniej będzie w pierwszej połowie tego spotkania. Druga to już będzie istne szaleństwo na stadionie w Kolonii. "Po przerwie składy zostaną wymieszane. Na boisku pojawią się koledzy Podolskiego z reprezentacji Niemiec. Jak ustaliliśmy, w tym gronie mają znaleźć się m.in. Mats Hummels, Roman Weidenfeller, Julian Draxler, Christoph Kramer, Mario Gomez, Per Mertesacker czy Kevin Grosskreutz" - przekazał "TVP Sport". Wcześniej niemieckie media informowały o możliwym występie Manuela Neuera czy Erika Durma. Kolejne szczegóły dotyczące tego spotkania mają być ujawnione już niedługo.

Wyprzedane bilety na mecz pożegnalny Lukasa Podolskiego

Okazuje się, że mecz cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców. W tej chwili nie ma już biletów na to spotkanie, o czym poinformował Lukas Podolski w rozmowie z Robertem Błońskim. - Biletów już nie ma, zostały tylko wejściówki dla piłkarzy i rodzin - oznajmił. A to oznacza, że na stadionie pojawi się około 50 tysięcy kibiców. W tym dwa tysiące fanów Górnika Zabrze.

- Zależało mi na tym, by zrobić to w momencie, w którym jeszcze jestem piłkarzem. Do FC Koeln trafiłem w wieku 10 lat, siedem lat później zacząłem trenować z pierwszym zespołem, następnie zadebiutowałem w seniorach. Tam zaczęła się moja kariera, która powoli dobiega do końca. Chciałem zrobić pożegnanie, kiedy jestem zdrowy i wciąż gram. (...) Data 10.10. nie jest przypadkowa - pasuje do mojego numeru na koszulce - dodał Podolski w tej samej rozmowie.

Lukas Podolski rozegrał łącznie 181 meczów w barwach FC Koeln. Zdobył w nich 86 bramek i zanotował 41 asyst.