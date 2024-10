Tak ubrany przyjechał na zgrupowanie reprezentacji. 3,5 mln wyświetleń

Niektórzy piłkarze równie dużą wagę co do diety, przygotowania do meczu czy taktyki przywiązują do... mody. Na naszym podwórku - w tym kontekście - nie sposób nie wspomnieć o Grzegorzu Krychowiaku. Były reprezentant Polski często zaskakiwał kibiców kolejnymi eleganckimi stylizacjami, które prezentował, chociażby podczas zgrupowań kadry.

W takim stroju Konate pojawił się na zgrupowaniu. Można się zdziwić

Mistrzami w tej dziedzinie są jednak Francuzi. Nie od dziś wiadomo, że moda jest wielką pasją Julesa Kounde. Kolega Roberta Lewandowskiego z Barcelony ostatnio wziął udział w dosyć zastanawiającej współpracy reklamowej, która nie przypadła do gustu niektórym fanom. Mimo to 25-latek według wielu jest ikoną stylu, co udowadnia niemal przy każdej okazji, decydując się na odważne kreacje.

Tymczasem inny francuski kadrowicz - Ibrahima Konate - stwierdził najwyraźniej, że przebije zawodnika Barcelony w wyścigu na najbardziej ekstrawagancki i innowacyjny "look". W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i filmy, na których widać, w jakim stroju defensor Liverpoolu przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Francji.

Od razu w oczy rzuca się górna część jego garderoby, która przypomina nieco kominiarkę bez oczu. Jak widać, Kounde zainspirował kolegów do odważnych stylizacji, o których teraz rozpisują się francuskie media. "Za każdym razem przybycie Les Bleus do Clairefontaine przypomina pokaz mody" - czytamy na łamach "L'Equipe". I trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem.

Nagranie opublikowane przez "L'Equipe" na samym portalu X obejrzano już ponad 3,5 mln razy.

Kiedy Konate wysiadł z samochodu, zwrócił się do dziennikarzy: Nie wiecie, kim jestem? Spróbujcie zgadnąć. Następnie rozsunął zielony kaptur i uśmiechnął się w kierunku reporterów. Jego nietypowy strój wywołał burzę wśród kibiców. "To ma dawać przykład młodym piłkarzom?", "Wytłumacz się z tego", "Co to jest, o co chodzi?" - pisali internauci. Inni doceniali natomiast gust piłkarza angielskiej drużyny. Teraz Jules Kounde ma godnego przeciwnika w modowej bitwie.

Reprezentacja Francji w październiku zmierzy się z Izraelem i Belgią w Lidze Narodów.