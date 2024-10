Pajor powiedziała Hiszpanom o Polakach. "Są zdumieni"

Podczas ostatniego okna transferowego Ewa Pajor odeszła z Wolfsburga, gdzie zyskała międzynarodową sławę i stała się jedną z najlepszych piłkarek świata. To poskutkowało przenosinami do FC Barcelony. O kulisach transferu opowiedziała na łamach "TVP Sport". - W pewnym momencie przyszło zainteresowanie Barcelony. Wtedy usiadłam oraz przemyślałam, co będzie dla mnie najlepsze: czy moment, w którym zgłasza się po ciebie taki klub, jest najlepszym, żeby zrobić kolejny krok? Teraz można już powiedzieć, że to się właśnie wydarzyło. Nadszedł czas na kolejny krok w mojej karierze. W tym momencie myślę, że nie odeszłabym do żadnego innego klubu - mówiła.

Na te wieści błyskawicznie zareagował napastnik FC Barcelony Robert Lewandowski. - Mega krok dla Ewy. Będzie nas więcej. Więcej Polacos w Barcelonie - powiedział podczas przejażdżki rowerowej na kanale "Łączy Nas Piłka".

Ewa Pajor wypowiedziała się nt. polskich piłkarek i piłkarzy występujących w FC Barcelonie. "W Polsce są zdumieni"

Na ten moment Ewa Pajor ma już na koncie sześć bramek, dzięki czemu jest samodzielną liderką w klasyfikacji strzelczyń. Nie inaczej wygląda sytuacja w klasyfikacji strzelców La Liga, gdzie prowadzi Robert Lewandowski. Do tej pory Polak strzelił 10 goli. - Pewnego dnia spotkaliśmy się [z Robertem Lewandowskim - przyp.red] na parkingu Ciudad Deportiva i tam chwilę porozmawialiśmy o naszych klubach i mieście. Chciałabym, abyśmy wszyscy kiedyś się spotkali - ujawniła Pajor w rozmowie z katalońskim "Sportem", odnosząc się do polskich piłkarek i piłkarzy w Barcelonie.

Oprócz niej i Lewandowskiego w zespole z Katalonii występują również Wojciech Szczęsny, Emilia Szymczak (zespół rezerw), Weronika Araśniewicz (zespół rezerw) oraz bracia Michał i Miłosz Żukowie (obaj grają w młodzieżowych drużynach FC Barcelony). - W Polsce są zdumieni. Barca to największy klub świata, a to pokazuje, ile talentu mamy w naszym kraju - powiedziała.

- Kiedy mam czas, oglądam mecze męskiej drużyny naszego klubu. Kibicuję zwłaszcza Robertowi, a teraz będę również wspierać Szczęsnego. To powód do dumy - dodała.