Nowe informacje ws. Zalewskiego. Roma złożyła ofertę. Jest odpowiedź

W ostatnich miesiącach Nicola Zalewski stał się kluczowym zawodnikiem reprezentacji Polski. Dlatego mogła martwić jego pozycja w klubie, która znacząco się pogorszyła. Polak w drugiej części poprzedniego sezon grał dużo mniej, znalazł się też pod ostrzałem włoskich kibiców.

Zalewski przedłuży umowę z Romą? Pierwsza propozycja odrzucona

Gdy okazało się, że Zalewski nie odejdzie z Romy w letnim okienku transferowym, to reprezentant Polski stracił miejsce w kadrze pierwszego zespołu - brakowało go nawet na ławce rezerwowych. Sytuacja zaczęła zmieniać się w ostatnich dniach. Polak w ostatni weekend zagrał przeciwko Monzie aż 70 minut. Według włoskich mediów może liczyć na powrót do regularnej gry. Jest jednak jeden warunek. Musi podpisać nową umowę. - Po przedłużeniu kontraktu nie sądzę, że będą jakiekolwiek problemy z jego powrotem do składu - mówił dziennikarz Gabriele Spaletta.

Okazuje się, że klub już rozpoczął negocjacje z Zalewskim. Poinformował o tym dziennikarz Nicolo Schira. "AS Roma wznowiła rozmowy z Nicolą Zalewskim w sprawie przedłużenia kontraktu, który obecnie wygasa w czerwcu 2025 roku. Polak odrzucił pierwszą ofertę (1 milion euro rocznie) i czeka na nową propozycję. W trakcie letniego okna transferowego Zalewski odrzucił propozycje PSV oraz Galatasaray" - napisał w mediach społecznościowych.

Czy reprezentant Polski dojdzie do porozumienia z klubem i przedłuży umowę? Jeżeli będzie to oznaczało powrót Zalewskiego do regularnej gry, to na taki scenariusz na pewno liczy Michał Probierz. Piłkarz Romy znajduje się wśród powołanych na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni za kilka dni zagrają w Lidze Narodów z Portugalią (12.10, 20:45) oraz Chorwacją (15.10, 20:45).