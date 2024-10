Trener Romy przemówił ws. Zalewskiego. Wszyscy czekali na takie słowa!

Ostatni czas nie jest udany dla Nicoli Zalewskiego. Po tym, jak odmówił transferu do Galatasaray Stambuł, władze Romy odsunęły go od treningów i składu na pięć meczów. Reprezentant Polski opuścił spotkania kolejno z Genoą 1:1 (Serie A), Udinese 3:0 (Serie A), Athletikiem Bilbao 1:1 (Liga Europy), Venezią 2:1 (Serie A) oraz Elfsborgiem 0:1 (Liga Europy). Teraz wygląda na to, że jego sytuacja w drużynie wraca do normy.

Po niespełna miesięcznej wymuszonej przerwie od gry Nicola Zalewski wrócił do łask klubu. 22-latek pojawił się w kadrze meczowej na niedzielne spotkanie z Monzą w ramach 7. kolejki Serie A. Polski wahadłowy pojawił się na boisku w 20. minucie przy stanie 0:0, zastępując Stephana El Shaarawy'ego. Była to zmiana wymuszona. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:1, a Zalewski pozostał na boisku do końca. Miał łącznie 55 kontaktów z piłką, a także 78-procentową skuteczność podań.

Ivan Jurić zabrał głos ws. Nicoli Zalewskiego

Po meczu trener AS Romy - Ivan Jurić - nie ukrywał zadowolenia z występu Zalewskiego. - Zalewski, Baldanzi i Pisilli weszli z wielką energią i dużo nam dali - wyznał. - Dzięki Bogu, że mamy Zalewskiego, wczoraj dowiedzieliśmy się, że możemy go wykorzystać. I jesteśmy zadowoleni, ponieważ zagrał dobry mecz - dodał.

W rozmowie z DAZN skomentował też sytuację kontraktową Polaka. - Zalewski znów zaczął mówić o przedłużeniu umowy z klubem. Zawsze z nami trenował i dobrze, że go do nas sprowadziliśmy. Mamy nadzieję, że to się dobrze skończy - powiedział Jurić, cytowany przez Tuttomercatoweb.com. W dalszej części wypowiedzi wskazał jeden z atutów 22-latka. - Może dać nam grę jeden na jeden i szybkość, której nam trochę brakowało - podkreślił.

Kontrakt Nicoli Zalewskiego z włoskim klubem jest ważny do 30 czerwca 2025 roku. Obecnie portal "Transfermarkt" wycenia wahadłowego na 12 mln euro. Od początku tego sezonu 22-latek łącznie wystąpił w czterech meczach w Seria A.