Lewandowski wylądował na okładkach hiszpańskich gazet. Tak go nazywają

Robert Lewandowski po przyjściu do FC Barcelony Hansiego Flicka wyraźnie odżył. Nie ma co się dziwić, zwłaszcza że panowie mieli okazję pracować wcześniej w Bayernie Monachium i współpraca wyglądała wówczas doskonale. Polak nie ukrywa, że ma teraz dużo więcej podań od partnerów, co błyskawicznie przełożyło się na zdobyte bramki. I choć jeszcze parę miesięcy temu wielu wypychało go z katalońskiego klubu, to teraz prawdopodobnie nikt nie wyobraża sobie składu bez naszego snajpera.

Hiszpanie pieją z zachwytu nad Lewandowskim. Niewiarygodne, co o nim piszą

Dwanaście goli w 11 meczach - tak wyglądają statystyki Lewandowskiego w tym sezonie. Trudno się nie zgodzić, że strzela jak na zawołanie. Po dublecie w meczu Ligi Mistrzów z BSC Young Boys właśnie ustrzelił trzeciego hat-tricka w barwach Barcelony z Deportivo Alaves. Czekał na niego aż 160 dni! "Dane są porażające. Polak jest najlepszy" - oznajmiła "Marca", zaznaczając, że Lewandowski wyprzedził w klasyfikacji najlepszych strzelców w Europie zarówno Haalanda, jak i Kane'a i jest teraz liderem.

Większość hiszpańskich gazet nie może nachwalić się naszego snajpera. I w związku z tym umieściła go na okładkach najnowszych numerów. "Super Lewy" - brzmi tytuł dziennika "Mundo Deportivo", który promuje piłkarza, pokazującego na palcach, ile goli strzelił w niedzielne popołudnie. "Sport" uważa, że 36-latek wspierany przez genialnego Raphinhę zneutralizował rywala w mniej niż pół godziny. "Huragan Lewandowski" - można przeczytać.

"Prawo dziewiątki" - podsumowuje za to "L'Esportiu". Dodano, że Barcelona wykonała swoją robotę i po trzech golach Lewandowskiego w nieco ponad 30 minut, utrzymała przewagę na pozycji lidera tabeli La Liga. Madrycka "Marca" skupiła się nieco bardziej na koszmarnej kontuzji Carvajala, ale wspomniała również o zwycięstwie Barcelony. "Lewandowski jest na innym poziomie" - oznajmiono.

"Lewandowski eksplodował" - przekazał za to "AS". Sam zainteresowany również był bardzo zadowolony po zakończeniu spotkania. - Drużyna jest znakomita. Poprawiliśmy to, czego nam brakowało. Grasz, żeby pokazać najlepsze oblicze w każdym meczu i to właśnie robimy. To wszystko, czego chcieliśmy przed startem sezonu - wyjaśnił.

Po dziewięciu kolejkach ligowych FC Barcelona zajmuje pozycję lidera tabeli z dorobkiem 24 pkt i trzema pkt przewagi nad Realem Madryt. Obie drużyny zmierzą się bezpośrednio już za niespełna trzy tygodnie - 26 października na Santiago Bernabeu.