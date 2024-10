Flick wypalił wprost nt. "fochów" Lewandowskiego

Pod wodzą Hansiego Flicka FC Barcelona radzi sobie kapitalnie. Oprócz dwóch wpadek, jakimi były porażki z Osasuną (2:4) w La Liga i z Monaco w Lidze Mistrzów wicemistrzowie Hiszpanii wygrywają dosłownie każde spotkanie. Duża w tym zasługa Roberta Lewandowskiego. Przybycie Niemca bardzo służy polskiemu napastnikowi, który w tym sezonie łącznie strzelił już dziewięć goli w dziesięciu meczach.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek bez trenera! Pożegnała się z Wiktorowskim

Tak Flick skomentował "miny" Lewandowskiego. "To normalne"

Ostatnie dwa trafienia 36-latek zanotował we wyjazdowym starciu drugiej kolejki Ligi Mistrzów przeciwko Young Boys Berno. Znów miał szansę na hat-tricka, jednak skończyło się na dwóch golach. Mimo kapitalnej formy Flick zadecydował, że ściągnie Lewandowskiego z boiska w 75. minucie. Podczas schodzenia z murawy ewidentnie było widać, że Polak nie jest zadowolony z takiego stanu rzeczy.

"Nie chce odpoczywać, mimo że ma 36 lat. Stało się to jasne (we wtorek - red.), kiedy Flick zmienił go na kwadrans przed końcem. Nie podobała mu się ta zmiana. Jest ambitny i chciał więcej, liczył na hat-tricka" - komentował kataloński "Sport". Wtedy na pomeczowej konferencji prasowej niemiecki trener przyznał wprost, dlaczego zmienił Roberta Lewandowskiego. - Robert chciał grać więcej, ale można było dokonać zmian - wyznał i podkreślił, że jego drużyna zapewniła sobie wysokie prowadzenie przed ostatnim gwizdkiem.

Teraz temat nietęgiej miny 36-latka przy zmianach pojawił się podczas sobotniego spotkania z dziennikarzami przed ligowym meczem z Deportivo Alaves. Co Hansi Flick myśli o zachowaniu swojego piłkarza? - To normalne, że wściekają się, jeśli ich zmienisz. Każdy chce rozegrać 90 minut, ale my musimy dokonywać zmian. Podejmuję decyzje, a oni je akceptują. Nastawienie Yamala jest bardzo pozytywne - mówił, wspominając także o młodym gwiazdorze Barcelony.

Już we wcześniejszych meczach Lewandowski nieco ostentacyjnie pokazywał, że - łagodnie mówiąc - nie jest zachwycony z przedwczesnego opuszczania boiska. Mimo to Niemiec rozumie jego sportową złość i podchodzi do niej z przymrużeniem oka. Co więcej, Flick wspominał, że odpoczynek w kontekście 36-letniego napastnika jest niezwykle istotny, a przede wszystkim niezbędny. - Każdy powinien odpocząć. Jest silny, ale gramy co trzy dni i robimy to dla jego dobra - tłumaczył po wspomnianym spotkaniu z Osasuną.

Mecz FC Barcelony z Deportivo Alaves w dziewiątej kolejce La Liga odbędzie się w niedzielę 6 października o godz. 16:15.