Stało się. Jest wyczekiwany komunikat ws. Nicoli Zalewskiego

AS Roma w ostatnim czasie zmagała się z wieloma problemami. Zarówno na boisku, jak i w gabinetach. Po zaledwie ośmiu miesiącach pracy z posadą trenera pożegnała się legenda klubu - Daniele De Rossi. Ponoć zwolenniczką Włocha nie była ówczesna dyrektor generalna Lina Souloukou, która finalnie podała się do dymisji. W międzyczasie wściekli kibice organizowali protesty, a w tle ważyły się losy Nicoli Zalewskiego.

Zalewski wraca do gry. To już oficjalne. Roma podała kadrę

Przypomnijmy, kilka dni przed zakończeniem okna transferowego o ściągnięcie Polaka zawzięcie walczyło Galatasaray. Turcy proponowali mu zdecydowanie wyższe wynagrodzenie niż kwota, którą inkasuje w Rzymie, jednak mimo to 22-latek nie chciał rozstawać się z obecnym pracodawcą. Wbrew pozorom to dosłownie rozwścieczyło klubowych działaczy, którzy zdecydowali się na bardzo radykalne kroki.

Zalewski został odsunięty od składu. Przez kilka tygodni nie trenował z zespołem. W końcu na ławkę trenerską Romy zawitał Ivan Jurić, który od razu deklarował, że pragnie przywrócić reprezentanta Polski do drużyny. I tak też się stało. Najpierw Nicola Zalewski znów mógł odbywać sesje treningowe kolegami, a następnie został przywrócony do kadry meczowej!

W sobotnie popołudnie AS Roma w mediach społecznościowych opublikowała listę zawodników, którzy będą uprawnieni do gry w najbliższym spotkaniu siódmej kolejki Serie A przeciwko Monzie. Na szczęście tym razem widniało na niej nazwisko naszego kadrowicza. Ostatni raz Zalewski znalazł się w kadrze meczowej klubu ze stolicy Włoch... 1 września. Wtedy spędził na boisku 29 minut w meczu z Juventusem (0:0). Następnie 22-latek zanotował kapitalne mecze w Lidze Narodów przeciwko Szkocji i Chorwacji, po czym zaczęły się jego problemy w klubie.

Teraz pozostaje czekać na wyjściowy skład Romy na wyjazdowe starcie z Monzą, który zostanie podany około godziny przed spotkaniem. A to rozpocznie się w niedzielę o godz. 18:00. W tym sezonie Polak wystąpił tylko w trzech meczach. Jego kontrakt z klubem wygasa wraz z końcem czerwca przyszłego roku. Czy Roma planuje rozpocząć rozmowy o przedłużeniu umowy? - Jeśli chodzi o Zalewskiego, to jesteśmy w ciągłym dialogu z zawodnikiem i jego agentem. Widzę dwie osoby, które kochają klub i mamy nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie tak szybko, jak to możliwe. Jesteśmy AS Romą i utrata młodego zawodnika w ten sposób nie wchodzi w grę - mówił niedawno sam prezes. Obecnie klub Zalewskiego z dziewięcioma punktami na koncie zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli.