Laporta szykuje absolutny hit transferowy. Hiszpanie już wiedzą

Po koszmarnej końcówce kadencji Josepa Marii Bartomeu FC Barcelona do dziś zmaga się finansowymi tarapatami. Do tej pory klub ma problemy z rejestracją niektórych zawodników, a w składzie często pojawiają się wychowankowie wyciągnięci z rezerw czy piłkarze zatrudnieni na zasadzie wolnego transferu. Mistrzów Hiszpanii nie stać na transakcje, na które może pozwolić sobie chociażby Real Madryt. Mimo to Barcelona ma swoje plany na zbliżające się okienko.

Ostatnio w hiszpańskich mediach pojawiły się plotki na temat tego, że Barcelona jest zainteresowana transferem Erlinga Haalanda. Jak podaje kataloński "Sport", napastnik Manchesteru City ma być planem A dla FC Barcelony, jeśli chodzi o wzmocnienie na pozycji napastnika. Na przeszkodzie tego transferu mogą stać dwie kwestie. Jedna to kontrakt Norwega z Manchesterem City (obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku), a druga to możliwy problem z rejestracją piłkarza.

Neymar alternatywą dla Erlinga Haalanda

W przypadku niepowodzenia operacji z udziałem Erlinga Haalanda, Barcelona będzie zabiegać o transfer Neymara, któremu wygasa kontrakt z Al-Hilal SFC wraz z końcem czerwca przyszłego roku - informuje "Sport".

Neymar występował w FC Barcelonie w latach 2013-2017. W tym czasie wystąpił w barwach katalońskiego klubu w 186 spotkaniach, w których zdobył 105 bramek i zaliczył 76 asyst. Sięgnął również między innymi dwukrotnie po mistrzostwo Hiszpanii i po Ligę Mistrzów. Po przygodzie w Hiszpanii trafił do PSG, a następnie do Al-Hilal.

Na razie jednak Neymar nie podbił saudyjskich boisk. W trakcie ubiegłorocznej jesiennej przerwy na mecze reprezentacji zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i dla klubu z Arabii Saudyjskiej rozegrał dotychczas zaledwie pięć spotkań. Według Transfermarkt wartość rynkowa 32-letniego Neymara wynosi 30 milionów euro.