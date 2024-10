PZPN oficjalnie ogłasza. Wielki dzień już 3 grudnia

Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) to ogólnokrajowe stowarzyszenie piłkarskie, które zostało założone w 1919 roku. Związek ten odpowiada m.in. za organizację i nadzór nad rozgrywkami piłkarskimi w naszym kraju. O federacji zwykle robi się głośno przy okazji kompromitujących wpadek lub działań godnych pochwały. W ostatnich latach zdecydowanie więcej było afer w PZPN-ie. Wystarczy przypomnieć chociażby pamiętny konflikt o premie za mundial w Katarze, słynny lot do Mołdawii skazanego za korupcję Mirosława Stasiaka czy też wątki alkoholowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Ultrasi Legii Warszawa w akcji! Europejski poziom

Z pozytywnych stron PZPN-owi udało się zorganizować m.in. mecz o Superpuchar UEFA pomiędzy Realem Madryt a Atalantą BC (2:0). A to przecież nie wszystko, bo już w 2025 roku we Wrocławiu odbędzie się finał Ligi Konferencji Europy, a w 2026 mistrzostwa świata kobiet U-20. Związek stara się też o prawo do organizacji mistrzostw Europy kobiet w roku 2029.

PZPN uczci 105-lecie powstania

W grudniu bieżącego roku Polski Związek Piłki Nożnej, na którego czele od sierpnia 2021 roku stoi Cezary Kulesza, będzie obchodzić 105. rocznicę powstania. W związku z tym 3 grudnia w DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja - informuje portal "Łączy nas piłka". W komunikacie czytamy, że na wydarzeniu pojawią się m.in. przedstawiciele najwyższych władz FIFA, UEFA, światowego futbolu czy też delegacje zagranicznych federacji.

- Cieszymy się dużym zaufaniem ze strony władz FIFA oraz UEFA. Dzięki temu możemy liczyć na obecność najważniejszych przedstawicieli światowego futbolu. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń z przedstawicielami zagranicznych federacji piłkarskich, jak również reprezentantami FIFA oraz UEFA. Obchody 105-lecia przewidują aktywny udział osób, które na co dzień przyczyniają się do rozwoju piłki nożnej w naszym kraju - trenerów, sędziów, przedstawicieli klubów piłkarskich, organizatorów rozgrywek na poziomach regionalnych oraz osób odpowiedzialnych za piłkę dzieci i młodzieży - powiedział Cezary Kulesza, cytowany przez portal "Łączy nas piłka".

Jednym z elementów obchodów jubileuszu będzie uhonorowanie 50. rocznicy medalu mistrzostw świata, który na turnieju w RFN zdobyła nasza legendarna reprezentacja prowadzona przez Kazimierza Górskiego, honorowego prezesa PZPN.