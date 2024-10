"Co on zrobił?". Komentator nie dowierzał. Kuriozalna bramka [WIDEO]

W piątek została rozegrana dziewiąta kolejka Championship. Starcie Sunderlandu z Leeds United zapowiadało się bardzo ciekawie, gdyż obie drużyny od początku sezonu prezentują się dobrze. Sunderland przystępował do tego meczu z bilansem dwóch porażek i pięciu zwycięstw, a Leeds United z bilansem jednej porażki, czterech zwycięstw i dwóch remisów.

Kuriozalny gol w meczu Championship

W spotkanie lepiej Sunderland, którzy odważniej dostawali się pod bramkę IIana Mesliera. Pierwszy gol padł po składnej akcji na prawej stronie. W 9. minucie jeden z piłkarzy Sunderlandu dośrodkował piłkę do Christophera Riggi, który pewnie umieścił piłkę w siatce. Nieco ponad 10 minut później Leeds United wyrównał stan spotkania za sprawą Joela Piroe. Do przerwy więcej goli nie padło.

Po zmianie stron Sunderland dyktował warunki gry i stworzył sobie więcej sytuacji bramkowych niż Leeds United. Gospodarze w 56. minucie wyszli na prowadzenie. Wówczas po dwójkowej akcji z Wilfried Gnonto płaski strzał po ziemi oddał Junior Firpo, który pokonał Anthony'ego Pattersona.

Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się zwycięstwem Leeds United (2:1), to gola samobójczego na wagę remisu zdobył Junior Firpo. W siódmej minucie doliczonego czasu gry Junior Firpo tak niefortunnie odbił piłkę po zgraniu głową przez Jobe'a Bellinghama, że ta poszybowała w pole karne IIana Mesliera. Golkiper popełnił niewybaczalny błąd. Próbował łapać piłkę w koszyczek, ale zrobił to tak nieudolnie, że przeleciała obok niego i przekroczyła linię bramkową. - Co on zrobił? - zastanawiał się angielski komentator. Wideo poniżej.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:2. Po 9. kolejkach Sunderland zajmuje pozycję lidera tabeli Championship z dorobkiem 19 punktów, a Leeds plasuje się na trzecim miejscu i ma 16 punktów na koncie.