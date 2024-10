Kosmiczne pieniądze dla Barcelony. "Największa umowa na świecie"

FC Barcelona wciąż ma gigantyczne problemy finansowe. Można to stwierdzić zwłaszcza po tym, że kolejni piłkarze nie mogą być bezpośrednio zarejestrowani do rozgrywek La Liga. Joan Laporta zapewnia, że niebawem sytuacja się ustabilizuje. I sądząc po ostatnich informacjach, fani katalońskiego klubu mogą mieć nadzieję, że tak się stanie.

Kapitalne wieści dla FC Barcelony. Gigant niebawem zapłaci mu fortunę

FC Barcelona współpracuje z firmą Nike nieprzerwanie od 1998 roku. Obecna umowa obowiązuje do 2028 roku, natomiast władze klubu nie są zadowolone z warunków finansowych. Z tego powodu wydawało się, że współpraca niebawem dobiegnie końca, a ręce zacierała już Puma. Ta przygotowała rzekomo ofertę "nie do odrzucenia", natomiast nagle obudzili się przedstawiciele dotychczasowego dostawcy sprzętu, którzy przylecieli do Barcelony, by renegocjować warunki umowy.

Dziennik "Marca" poinformował w piątek, że po wielu miesiącach rozmów obie strony doszły do porozumienia. Nowy kontrakt będzie obowiązywał przez 10 lat, a oficjalne ogłoszenie zostanie opublikowane w październiku. Na mocy umowy Nike będzie płacił klubowi aż 140 mln euro za sezon, ale wciąż nie wiadomo, ile będzie musiał przekazać "premii za podpis". Rzekomo może to być nawet 150 mln euro. "To będzie największa umowa na świecie" - przekazał Laporta, cytowany przez dziennik.

Bonus jest ważny dla FC Barcelony, która niedawno ogłosiła straty na poziomie 91 mln euro za zeszły sezon. "Potrzebuje tych pieniędzy, aby zwiększyć swoje przychody"- czytamy. Nie można wykluczyć, że porozumienie zostanie ogłoszone przed Zgromadzeniem Delegatów, które odbędzie się 19 października. Prezydent ma nadzieję, że uda się sfinalizować rozmowy, gdyż to poprawiłoby jego pozycję w oczach pozostałych działaczy.

FC Barcelona bardzo dobrze rozpoczęła sezon i po ośmiu kolejkach jest liderem tabeli La Liga z dorobkiem 21 pkt. Ma również powody do radości po ostatnim zwycięstwie w Lidze Mistrzów z BSC Young Boys (5:0), które pozwoliło zapomnieć o bolesnej wpadce na inaugurację rozgrywek z AS Monaco (1:2).