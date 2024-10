Zdecydowali, co zrobią z ciałem Diego Maradony. "Na prośbę jego córek"

Diego Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku w wieku zaledwie 60 lat. Absolutna legenda futbolu nie zaznała jednak spokoju po odejściu. Najpierw procesowano się o anulowanie niezapłaconych przez niego podatków, a teraz sądzeni są jego lekarze, pielęgniarki, psychiatra i psycholog. Pojawiały się nawet głosy, że doktorzy dopuścili się zaniedbań zdrowia byłego piłkarza, a także hipoteza o rzekomym przedawkowaniu przez niego alkoholu lub narkotyków.

Po śmierci Maradonę żegnały miliony, a jego dzieci domagały się odpowiedniego uhonorowania dla ojca. Ich prośby wreszcie zostały spełnione, a kibice z całego świata będą mogli "odwiedzić" legendę w centrum Buenos Aires.

Powstanie mauzoleum Diego Maradony. Prośby dzieci zostały spełnione

W 2023 roku powstał pomysł przeniesienia ciała Diego Maradony z prywatnego cmentarza Bella Vista do centrum stolicy Argentyny. Życzyły sobie tego dzieci zmarłego, wspierane przez wielu zwolenników tego pomysłu. Finalnie sprawa trafiła do sądu, który w maju 2024 roku nie wyraził na to zgody, ale w październiku zmienił zdanie i zgodził się na ekshumację zwłok legendy.

"We wtorek sąd zezwolił, na prośbę jego córek, na przeniesienie szczątków legendarnego piłkarza Diego Maradony z cmentarza do mauzoleum, które zostanie dla niego wybudowane w centrum Buenos Aires" - czytamy w "Buenos Aires Times".

W związku z tym rozpocznie się budowa "Memorial M10", czyli właśnie owego mauzoleum. Powstanie ono w 2025 roku w okolicach starożytnego portu Puerto Madero, czyli w obecnie najbardziej prestiżowej i bogatej dzielnicy miasta. "Jak twierdzi rodzina, pomnik "uhonoruje jego dziedzictwo i spełni jego wolę", a także ułatwi "złożenie hołdu temu, który był największym idolem Argentyny"" - piszą argentyńskie media.

W środę 2 października rozpoczęła się kolejna rozprawa po śmierci "Boskiego Diego". Sąd Karny nr 3 w San Isidro rozpatrzy sprawę aż siedmiu pracowników służby zdrowia, którzy mogli mieć związek ze śmiercią legendy.