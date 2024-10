Tak Włosi piszą o sensacyjnym powołaniu Probierza. Nie mogą się mylić

Maxi Oyedele ma na swoim koncie występy w młodzieżowych drużynach Manchesteru United. Grał też w piątej i czwartej lidze angielskiej, konkretnie w w barwach Altrincham i Forest Green Rovers. Występował też w młodzieżowych reprezentacjach Polski, od U18 do U21. Od tego sezonu jest piłkarzem Legii Warszawa - dwóch meczach uzbierał łącznie 100 minut.

Włosi zachwyceni polskim nastolatkiem

Oyedele zaczyna interesować nie tylko polskie media i kibiców, ale uwagę zwracają na niego także Włosi, którzy są pod wrażeniem możliwości i potencjału 19-latka. Redakcja "Tutto Mercato Web" oceniła przejście młodego pomocnika do Legii jako "jeden z najciekawszych ruchów na polskim rynku transferowym".

Włoski portal uważa, że Michał Probierz ryzykuje z powołaniem Oyedele ze względu na jego niewielkie doświadczenie w seniorskiej piłce, tym bardziej na najwyższym poziomie. Ale z drugiej strony selekcjoner musi widzieć w nim coś wyjątkowego.

"Dostał szansę, mając zaledwie 100 minut na boisku w Ekstraklasie. Z pewnością to obiecujący znak na przyszłość środka pola w reprezentacji Polski" - czytamy.

Włosi dostrzegają sporo atutów w grze nastolatka, m.in siłę, fizyczność, dobre czytanie gry i duże zaangażowanie. Choć Oyedele to defensywny pomocnik, to jest w stanie pomóc atakującym.

"Maxi Oyedele to wszechstronny pomocnik, charakteryzujący się siłą fizyczną i doskonałą umiejętnością czytania gry. Jego styl gry charakteryzuje się dużą dynamiką, łączy umiejętności defensywne i ofensywne. Jest znany ze swojej wizji gry, precyzyjnych przechwytów i dobrej kontroli nad piłką, co czyni go niezbędnym w fazach przejściowych. Potrafi także dokładnie podawać i wspierać działania ofensywne" - opisano.

Zdaniem Włochów Oyedele to czysty talent oraz jasny sygnał, że ruszył proces odmładzania środka pola w polskiej kadrze.

Reprezentacja Polski zagra w październiku w Warszawie z Portugalią (12.10.) i Chorwacją (15.10.). W grupie Ligi Narodów zajmuje trzecie miejsce, a to daje prawo gry w barażach o utrzymanie w Dywizji A.