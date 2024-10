Ronaldo zadziwił wszystkich po bramce. Wzruszająca chwila

Cristiano Ronaldo pomimo 39 lat na karku wciąż utrzymuje rewelacyjną skuteczność. W tym sezonie w barwach Al-Nassr wystąpił w ośmiu spotkaniach i tylko jedno z nich zakończył bez strzelonego gola. W poniedziałek po raz pierwszy w tym sezonie zagrał w Azjatyckiej Lidze Mistrzów i podtrzymał znakomitą serię. Przeciwko katarskiemu Al-Rayyan ponownie trafił do siatki, a jego zespół wygrał 2:1. Wielkie zainteresowanie wzbudziło jednak zachowanie Portugalczyka po zdobytej bramce.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE GiEK Skra pokonała Trefla Gdańsk 3:2. Rafał Buszek: Było bardzo ciężko

To dlatego Ronaldo tak świętował zdobytą bramkę. "Dzisiejszy gol miał inny smak"

Zazwyczaj w takich sytuacjach Ronaldo wykonuje cieszynkę, która stała się już jego znakiem rozpoznawczym. Podbiega do narożnika boiska, wyskakuje w górę, robi w powietrzu półobrót, po czym ląduje, rozkłada ręce szeroko na boki i krzyczy słynne: "Siu!". Tym razem kibice takiego gestu się nie doczekali. Zamiast tego Ronaldo wyciągnął ręce do góry i w znamienny sposób spojrzał w niebo.

Dlaczego postanowił uczcić trafienie właśnie tak? Wszystko stało się jasne zaraz po meczu. Wtedy to Ronaldo ujawnił, że zadedykował je swojemu ojcu. - Dzisiejszy gol miał inny smak. Chciałbym, żeby mój tata żył, bo dziś są jego urodziny - powiedział, cytowany przez ESPN.

To jemu Ronaldo zadedykował bramkę. Kim był jego ojciec?

Ojcem Cristiano Ronaldo był Jose Dinis Aveiro. Jak sam piłkarz przyznawał w wywiadach, nie miał z nim dobrego kontaktu i rzadko z nim rozmawiał. Jak opisywało "The Sun", mężczyzna służył jako żołnierz w Angoli i Mozambiku. Prawdopodobnie tamte doświadczenia miały wpływ na jego późniejsze problemy z alkoholem. Często chodził pijany, a w 2005 r. zmarł z powodu niewydolności wątroby. Stało się to zaledwie dwa lata po tym, jak Ronaldo dołączył ze Sportingu Lizbona do Manchesteru United. Tym samym ojciec nie mógł zobaczyć jego największych sportowych sukcesów, w tym pięciu zdobytych pucharów Ligi Mistrzów i pięciu Złotych Piłek. Gdyby żył, w poniedziałek skończyłby 71 lat.

Ronaldo strzelił gola w 76. minucie, podwyższając na 2:0. Wcześniej do siatki trafił Sadio Mane, a pod koniec spotkania gola kontaktowego strzelił Roger Guedes. Po spotkaniu portugalski napastnik zdobył się też na pewną refleksję. - Wciąż uwielbiam grać w piłkę, ale wiem, że nie zostało mi już wiele czasu na boisku. Rekordy są częścią mnie i jestem przyzwyczajony do ich bicia. Nie jest jednak najważniejsze, aby być uznawanym za najlepszego zawodnika albo wygrywać nagrody. Ważne jest, aby cieszyć się grą i być użytecznym dla klubu i reprezentacji - podsumował.