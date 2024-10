Klamka zapadła. Legenda FC Barcelony ogłasza koniec kariery

Andres Iniesta trafił do szkółki FC Barcelony w wieku 12 lat, a klub był częścią jego życia przez kolejne 22 lata. Został jego prawdziwą ikoną, legendą, jednym z najlepszych pomocników w historii "Blaugrany". W środku pola stworzył niezapomniany duet z Xavim, z którym bardzo mocno się zaprzyjaźnił. Iniesta wygrał praktycznie wszystko, co mógł, otarł się też o Złotą Piłkę.

Iniesta podjął decyzję o końcu kariery.

Andres Iniesta był tym piłkarzem, którego nie dało się nie lubić. Był bardzo mocno szanowany przez kibiców wszystkich drużyn, a także przez piłkarzy rywali. Prezentował niezwykłą jakość na boisku, ale też klasę poza nim. Wielokrotnie podkreślał przywiązanie do rodziny, okazywał empatię wobec innych. Do historii przeszedł jego gol w finale mistrzostw świata w 2010 r., który dał tytuł Hiszpanii. Po zdobytej bramce zdjął koszulkę, pokazując na podkoszulku dedykację dla Daniego Jarque, zmarłemu rok wcześniej piłkarzowi Espanyolu. Ta bramka oraz gest sprawiły, że na wielu hiszpańskich stadionach Iniesta otrzymywał brawa.

Iniesta czterokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów z Barceloną - w 2006, 2009, 2011 i 2015 r. Z kadrą Hiszpanii dwa razy wywalczył mistrzostwo Europy - w 2008 i 2012 r.

Pomocnik był też dziewięciokrotnym mistrzem Hiszpanii, sześć razy wygrał Puchar Króla, siedem razy Superpuchar Hiszpanii, trzy razy Superpuchar UEFA oraz Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA. W 2012 r. UEFA przyznała mu nagrodę dla najlepszego piłkarza roku w Europie.

W latach 2009-2012 Iniesta znajdował się w wąskim gronie nominowanych do Złotej Piłki. Raz zajął drugie miejsce w plebiscycie. W 2010 r. musiał uznać wyższość Leo Messiego, choć według wielu Iniesta i Wesley Sneijder najbardziej zasłużyli wtedy na wygraną.

W 2018 r. Iniesta postanowił odejść z Barcelony. Klub pożegnał legendę z honorami. Pomocnik przeszedł do Vissel Kobe, z którym został mistrzem Japonii oraz triumfatorem krajowego pucharu i superpucharu. Latem zeszłego roku przeszedł do Emirates Club, który opuścił po sezonie. Od tego czasu pozostaje bez klubu. Według hiszpańskich mediów 40-latek pozostaje z rodziną w Dubaju, regularnie trenuje indywidualnie.

Rok temu Iniesta życzył sobie zakończyć karierę na boisku. Kilka tygodni temu przyznał, że chciałby jeszcze zagrać. - Czuję, że chciałbym dalej grać w piłkę nożną. Dopóki nie nadejdzie ten moment, w którym uznam, że mogę przestać, będę próbował - powiedział, cytowany przez Relevo.

Ten sam portal informuje z kolei o tym, że wkrótce Iniesta ogłosi zakończenie kariery. Ma poinformować o tym świat 8 października. Data nie jest przypadkowa, bo grał w Barcelonie z numerem 8. W mediach społecznościowych pojawiło się wideo z zapowiedzią konkretnego wydarzenia z datą 8 października. Do muralu z postacią Iniesty dodano hasło "to my future" (tłum. odnośnie mojej przyszłości).

Hiszpan nie raz wspominał, że po zakończeniu kariery chciałby zostać trenerem piłkarskim. Nie wykluczał powrotu do Barcelony w nowej roli.