Historyczny wyczyn Polaka. Już chcą stawiać mu pomnik

Macarthur FC zakończyło poprzedni sezon A-League na piątej lokacie i spora w tym zasługa Filipa Kurto. Popisał się kapitalnymi interwencjami, obronił też kilka rzutów karnych, za co chwaliły go nie tylko australijskie, ale i polskie media. Kibice wierzą, że i w nadchodzącym sezonie pokaże się z dobrej strony i poprowadzi drużynę do mistrzostwa. I choć rozgrywki ligowe jeszcze się nie rozpoczęły, to Polak już pomógł wywalczyć trofeum - mowa o Pucharze Australii. 33-latek był bohaterem finału i zapisał się na kartach historii.

Filip Kurto znów to zrobił! Poprowadził drużynę do sukcesu. Chcą postawić mu pomnik

Kurto rozegrał pięć meczów w tegorocznym Pucharze Australii. Wpuścił cztery bramki, ale jedynie na początkowym etapie rywalizacji. Z każdym kolejnym spotkaniem wchodził na wyższy poziom. I tak w ćwierćfinale, półfinale, a także w samym finale nie dał się pokonać żadnemu rywalowi. Zachował więc trzy czyste konta, a pracy miał naprawdę sporo. W tych trzech starciach obronił 15 strzałów.

Szczególnie dobrze wypadł w decydującym o tytule niedzielnym meczu z Melbourne Victory. W pierwszej połowie jego drużyna nie oddała ani jednego celnego strzału, za to przeciwnicy aż cztery. I każdy z nich Kurto wybronił i to w imponującym stylu. "Był świetny w pierwszej partii" - chwalił go nawet oficjalny profil rozgrywek na X, który opublikował kilka interwencji.

Dopiero w drugiej połowie piłkarze Macarthur FC wzięli się do pracy. Choć nadal pozwalali rywalom na wiele, to w 58. minucie zadali cios, który zadecydował o triumfie. Gola zdobył Marin Jakolis, ale to nie on został bohaterem meczu.

Został nim właśnie Kurto. Co więcej, jego kapitalne interwencje docenili działacze i wybrali go piłkarzem meczu. Ten fakt przeszedł do historii rozgrywek. Po raz pierwszy takie wyróżnienie w finale przypadło bramkarzowi. Władze Macarthur FC były pod takim wrażeniem występu Polaka, że rzuciły dość nietypowy pomysł. "Co za golkiper. To co, petycja o wybudowanie pomnika Filipowi Kurto przed stadionem Campbelltown?" - czytamy na oficjalnym profilu klubu na X.

Ambitny cel drużyny Kurto

Było to już drugie trofeum Pucharu Australii, które w barwach Macarthur FC wywalczył Kurto. Pierwsze zdobył w sezonie 2021/22. - To cudowne uczucie. Pokazaliśmy się dziś z naprawdę dobrej strony w obronie, daliśmy z siebie wiele i uważam, że zasłużyliśmy na ten sukces. Wejdziemy w ten sezon pełni wiary po zdobyciu tego trofeum. Jestem pewien, że możemy osiągnąć jeszcze więcej. Przed sezonem ustaliliśmy jeden cel - wygrać wszystko. I naprawdę wierzę, że wszystko jest w naszych rękach - podkreślał Polak, cytowany przez australiacup.com.au.