Palikot nagle wypalił. Oto "najgorsza drużyna w Europie"

Była 95. minuta, gdy w niedzielnym meczu Realu Madryt z Atletico do bramki trafił Angel Correa. Tym samym ustalił wynik na 1:1 i pozbawił rywala szansy na odrobienie strat do FC Barcelony. Nie zabrakło w tym spotkaniu skandalicznych scen, kiedy nagle sfrustrowani fani zaczęli rzucać przedmioty, m.in. zapalniczki w kierunku Thibauta Courtoisa. Sędzia Busquets Ferrer zdecydował się wówczas przerwać mecz na 15 minut, ale na szczęście udało się go dokończyć.

Janusz Palikot brutalnie przejechał się po Realu Madryt. Uderzył też w komentatorów

Tomasz Ćwiąkała zdradził na antenie Canal+ Sport, że to "czarna karta w historii ligi". Rozczarowania nie kryły również hiszpańskie media. "Zawstydzające obrazki dla Atletico i hiszpańskiego futbolu" - napisał dziennik "Marca". "Remis i wstyd" - tak swoją okładkę zatytułowała gazeta "AS". "Żenujący podział punktów" - oznajmił "Sport".

Sfrustrowany był również jeden z polskich polityków. Nie zwracał jednak zbytnio uwagi na zachowanie kibiców, natomiast przejechał się po mistrzu Hiszpanii. "Real Madryt jest najgorszą drużyną w Europie, patrząc na ceny zawodników i efekty" - przekazał Janusz Palikot na portalu X. Było to mocne stwierdzenie, natomiast na tym nie poprzestał. "Dlaczego Real jest tak nudny? Tego nie da się oglądać!" - uzupełnił.

Palikot był również zażenowany "symulkami" niektórych zawodników. "Takich oszustów jak piłkarze to nawet w PISie nie ma" - oznajmił, wbijając szpilkę w politycznych rywali. Kolejną rzeczą, która nie przypadła mu do gustu, był komentarz. "Dlaczego polscy komentatorzy nie umieją mówić o tym co się dzieje na boisku i budować emocji wokół sytuacji? Tylko ciągle jakieś analizy" - przyznał, krytykując Tomasza Ćwiąkałę oraz Piotra Labogę.

Polityk nie ma ostatnio dobrego okresu. Portal Polsat News oznajmił niedawno, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na niego karę ponad miliona złotych. Powodem miały być nieprawidłowości związane z kampanią pożyczkową "Skarbiec Palikota". Dodatkowo żabka zrezygnowała ze współpracy z 59-latkiem i zorganizowała wyprzedaż jego produktów.

Real nie wykorzystał potknięcia FC Barcelony i odrobił do niej tylko punkt w tabeli ligowej. Po ośmiu kolejkach La Liga ma na koncie 18 pkt i trzy pkt straty do zespołu Hansiego Flicka.