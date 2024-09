Niewiarygodny wyczyn Schmeichela. Pobił 118-letni rekord!

Bezbłędnie sezon 2024/25 rozpoczął Celtic Glasgow. Drużyna Brendana Rodgersa prowadzi w Premiership z kompletem punktów po sześciu kolejkach. Celtic wygrał też w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów, rozbijając u siebie Slovana Bratysława (5:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Ale numer! Kosecki zrobił to podczas ważenia przed walką w Fame MMA

W lidze szkockiej Celtic jest na razie bezbłędny. Drużyna Rodgersa ma nie tylko komplet punktów, ale też rewelacyjny bilans bramkowy 20:0. Celtic pokonywał kolejno Kilmarnock (4:0), Hibernian (2:0), St. Mirren (3:0), Rangers FC (3:0), Hearts (2:0) oraz St. Johnstone (6:0).

Jednym z bohaterów drużyny Rodgersa jest jej bramkarz, Kasper Schmeichel. Duńczyk, który latem tego roku podpisał z Celtikiem 12-miesięczny kontrakt, zaliczył rewelacyjne wejście do klubu, bijąc ponad stuletni rekord ligi.

Legendarny rekord w Szkocji pobity

Schmeichel został pierwszym w historii Premiership bramkarzem, który zachowywał czyste konta w sześciu pierwszych spotkaniach ligowych. Do tej pory rekordem było pięć pierwszych kolejek, a w sezonie 1906/07 ustalił go Tom Sinclair. To były bramkarz m.in. Rangersów i Celticu.

37-letni już Schmeichel przyjechał do Glasgow po ostatnich podróżach. Po 11 latach spędzonych w Leicester City Duńczyk w sezonie 2022/23 był zawodnikiem Nicei, a rok później reprezentował barwy Anderlechtu. Wcześniej Schmeichel był też zawodnikiem Manchesteru City, który wypożyczał go do kilku klubów oraz Notts County i Leeds United.

Chociaż pierwotnie wydawało się, że Schmeichel zostanie w Celticu tylko na rok, to obecnie wydaje się niemal pewne, że klub skorzysta z możliwości przedłużenia umowy z zawodnikiem do czerwca 2026 r.

Już we wtorek Celtic zagra na wyjeździe z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. Kilka dni później drużyna Rodgersa zagra z Ross County w Premiership. W lidze Celtic ma 18 pkt, czyli tyle samo, ile drugie Aberdeen.