Dantejskie sceny. Kibole przekroczyli granice. W ruch poszły maczety

Do skandalicznych scen dosz這 w meczu 10. kolejki Primera A pomi璠zy Atletico Nacional a Junior FC. W 55. minucie starcie zosta這 przerwane przez s璠ziego, po tym jak w sektorze gospodarzy dosz這 do zamieszek. W ruch posz造 m.in. maczety i no瞠. W efekcie pojedynek nie zosta ju dograny. - To nie s fani, tylko przest瘼cy i tak powinni by traktowani - grzmia Manuel Villa, sekretarz ds. bezpiecze雟twa miasta Medellin, cytowany przez "Daily Mail".

