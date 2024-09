Klamka zapadła. Barcelona uruchomiła procedurę. Wszystko dla Szczęsnego

Wojciech Szczęsny zadziwił wszystkich kibiców, ekspertów i dziennikarzy, kiedy kilka tygodni temu poinformował o zakończeniu kariery. Doświadczony bramkarz napisał wprost, że teraz pragnie poświęcić czas rodzinie i odciąć się od wielkiej piłki. Mimo to niektórzy po cichu liczyli na wielki powrót Szczęsnego do bramki. Do tego grona należał m.in. Michał Probierz, który ostatecznie... okazał się prorokiem. - Wiem, jak jest w sporcie. Tyle lat w piłce mogło Wojtka zmęczyć i świadomość wolności jest wtedy nieco inna. Wierzę, że za pół roku będzie gdzieś bronił - mówił na konferencji prasowej jeszcze przed meczami Ligi Narodów.

Tak Barcelona chce ściągnąć Szczęsnego. Hiszpanie zdradzają

W meczu Barcelony z Villarrealem Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji. Diagnoza wykazała zerwanie więzadła rzepki, przez co Niemiec cały sezon najprawdopodobniej ma już z głowy. W tej sytuacji Hansi Flick musiał rozglądać się za nowym golkiperem, który albo pozostaje wolnym agentem, albo - jak w przypadku Szczęsnego - jest na emeryturze.

Kataloński klub błyskawicznie zgłosił się właśnie do byłego reprezentanta Polski, który ponoć nie zastanawiał się zbyt długo. Wszystkie wiarygodne źródła od kilku dni trąbią, że Szczęsny w najbliższym czasie zostanie zawodnikiem Barcelony. Według Fabrizio Romano w poniedziałek podpisze kontrakt, a następnie przejdzie testy medyczne.

Dlaczego Barcelona już długo po zakończeniu okna transferowego ma możliwość na zawarcie umowy z nowym bramkarzem? Wszystko dzięki 77. artykułowi regulaminu La Liga. Zgodnie z nim "kluby mogą zarejestrować nowego zawodnika, który zastąpi innego piłkarza z długą kontuzją, wykorzystując 80 proc. jego wynagrodzenia" - przekazuje kataloński "Sport". Oprócz tego nowy piłkarz musi być bezrobotny. Joan Laporta wystosował już prośbę do władz ligi, aby w tym szczególnym przypadku jego drużyna mogła skorzystać z tej opcji.

Teraz pozostaje tylko czekać, aż w ekipie Flicka zawita drugi Polak. Czy Szczęsny po kilku tygodniach emerytury szybko zaadaptuje się do warunków meczowych? - Wojtek, jeśli chodzi o grę nogami, bez problemu wkomponuje się w Barcelonę. Będzie musiał stać wyżej, ale to też jest do wypracowania. Ale będzie musiał odbudować siłę, bo jeśli przez miesiąc - dwa nic nie robisz, to na pozycji bramkarza jest ta niska pozycja, skoki, padania, wstania... To nie jest takie łatwe - analizował ostatnio Rafał Gikiewicz.