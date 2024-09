Klamka zapadła. Mbappe kupił klub. Gigantyczna kwota

Początek sezonu 2024/2025 nie był udany w wykonaniu Kyliana Mbappe. W trzech pierwszych kolejkach La Ligi Francuz nie strzelił ani jednego gola, spędzając na boisku 266 minut. 25-latek wierzył jednak, że w końcu się odblokuje. Tak też się stało. Mbappe przełamał się w meczu z Realem Betis na Estadio Santiago Bernabeu. Zdobył wtedy dwie bramki i zapewnił zwycięstwo Realowi (2:0). W kolejnych spotkaniach utrzymał skuteczność. W tej chwili ma na swoim koncie siedem występów w La Lidze, pięć goli i jedną asystę.

Podczas meczu ligowego z Deportivo Alaves (3:2) Kylian Mbappe doznał kontuzji, która wykluczy go z gry na trzy tygodnie. Oznacza to, że napastnik Realu nie zagra w klubie do następnej przerwy na mecze reprezentacji oraz pod znakiem zapytania stanie jego występ w kadrze.

Mbappe oficjalnie kupił udziały we francuskim klubie. Tym samym został najmłodszym udziałowcem w historii piłki nożnej

Jakiś czas temu media informowały, że Mbappe może zostać współwłaścicielem piłkarskiego klubu SM Caen, grającego na drugim poziomie rozgrywkowym we Francji. Niedawno transakcja została sfinalizowana i zawodnik Realu Madryt stał się akcjonariuszem większościowym, o czym poinformował portal Digisport.ro. Uzyskanie przez Mbappe 80 procent udziałów w klubie nie byłoby możliwe bez zatwierdzenia sprzedaży przez DNCG, czy organizacji zajmującej się kontrolowaniem finansów we francuskim futbolu. Po tej operacji Pierre-Antoine Capton, czyli były już główny udziałowiec, będzie posiadać 20 procent akcji. Z informacji przekazanych przez Digisport.ro wynika, że Mbappe zakupił akcje za około 15 milionów euro.

Caen wygrywało rozgrywki drugiej ligi francuskiej w sezonach 95/96 i 09/10. Po raz ostatni Caen grało w europejskich pucharach w sezonie 92/93, kiedy to przegrało 3:4 z Realem Zaragoza w pierwszej rundzie Pucharu UEFA (obecnie Liga Europy). Zdecydowanie najlepszym wynikiem Caen w Ligue 1 było piąte miejsce w sezonie 91/92. Po raz ostatni było w Ligue 1 w sezonie 18/19 i od tej pory gra na zapleczu francuskiej elity. Obecnie zespół zajmuje 13. miejsce w Ligue 2. Po sześciu rozegranych meczach ma na koncie siedem punktów.