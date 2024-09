Krychowiak mówi wprost. Tak naprawdę wygląda jego związek z żoną

Ostatnie tygodnie były niezwykle trudne dla Grzegorza Krychowiaka. Na początku lipca stracił zatrudnienie w Abha Club i pozostawał wolnym agentem. Nie zamierzał jednak kończyć kariery i szukał nowego klubu. Ten udało mu się znaleźć dopiero pod koniec września. Dołączył do cypryjskiego Anorthosis Famagusta. - Witamy Grzegorz - pisali włodarze na X. W tym trudnym czasie Polak niewątpliwie mógł liczyć na wsparcie żony, Celii. Ostatnio opowiedział nieco więcej o ich relacji.

Grzegorz Krychowiak mówi prosto z mostu. Oto sekret jego udanego związku z Celią

Krychowiak pozostaje w związku małżeńskim od 2019 roku. Para poznała się ponad dekadę temu, kiedy to piłkarz grał dla Stade de Reims. Wówczas odwiedził jeden ze sklepów z kafelkami w Bordeaux, gdzie pracowała właśnie Celia. I tak doszło do ich pierwszego spotkania. Od lat pozostają w szczęśliwym związku.

I właśnie o tajemnicę ich udanej relacji zapytała ostatnio Krychowiaka jedna z dziennikarek Dziennik.pl. Piłkarz nie zastanawiał się długo i udzielił szczerej odpowiedzi. - Ciężko powiedzieć [co jest tajemnicą, przyp. red]. Wydaje mi się, że nie ma żadnych tajemnic. Teraz po dwóch dniach spędzonych w Warszawie będę zadowolony, że wracam do Paryża i mogę spotkać moją żonę. I jestem z tego powodu szczęśliwy - podkreślał.

A następnie wskazał, co może być rzeczywiście kluczem. - Wydaje mi się, że to jest to, żeby spędzać czas razem, śmiać się razem i robić rzeczy, które sprawiają nam przyjemność - dodawał.

Krychowiak pod wrażeniem determinacji żony

Celia Krychowiak to znana modelka. Razem z mężem prowadzi również markę odzieżową. Brała też udział w zawodach bikini fitness. I zaimponowała. Przeszła bowiem metamorfozę i nabrała masy mięśniowej. Był to z pewnością efekt nie tylko odpowiedniej diety, ale i wielu godzin spędzonych na siłowni. I właśnie temat owych ćwiczeń został poruszony w rozmowie z Krychowiakiem.

Piłkarz dał jasno do zrozumienia, że do jego pracy potrzebny jest zupełnie inny trening, niż ten, który wykonuje jego żona. - Są to dwie zupełnie inne rzeczy. To bardziej ja mógłbym się od niej uczyć niż na odwrót. Bo żeby doprowadzić ciało do takiej perfekcji, albo do tego, co według niej jest perfekcją, wymaga naprawdę bardzo dużo ciężkiej pracy, innych zupełnie ćwiczeń niż te, które robią piłkarze czy inni sportowcy, oraz zupełnie innej diety. Ale poprzez to, co ona robi, ja też się uczę odnośnie diety, sportu. Podziwiam to, co robi, bo to nie jest łatwe - podkreślał.

Teraz przed Krychowiakiem przygoda z cypryjską drużyną. Po pięciu kolejkach zajmuje siódme miejsce z dorobkiem pięciu punktów, na co składają się zwycięstwo, dwa remisy i tyle samo porażek. Anorthosis Famagusta to aż 13-krotny mistrz Cypru i 11-krotny triumfator krajowego pucharu. W sezonie 2008/2009 występował w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a trzy lata temu w Lidze Konferencji Europy.