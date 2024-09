A jednak to nie były plotki. Jest bardzo głośno o córce Jose Mourinho

Jose Mourinho dał się skusić Turkom i latem dołączył do Fenerbahce. Władze klubu wierzyły, że utytułowany trener wprowadzi zmiany i ustawili drużynę tak, by odnosiła wielkie sukcesy. Początek sezonu nie spełnił jednak ich oczekiwań. Po sześciu kolejkach zajmują trzecią lokatę. Na domiar złego ponieśli też porażkę aż 1:3 z lokalnym rywalem, Galatasaray i to jeszcze na własnym stadionie. Po wszystkim przeciwnik upokorzył dodatkowo szkoleniowca, przerabiając słynny przydomek Portugalczyka w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki: Żyłem jak piłkarz grający w Lidze Mistrzów

- Dlaczego w Fenerbahce nie widać jeszcze efektu Mourinho? - zapytał ostatnio jeden z dziennikarzy, na co ten trener natychmiast odpowiedział. - To, co nazywasz tym efektem, to trofea. A czy można wygrać jakieś trofea we wrześniu? Nie, więc oto odpowiedź - podkreślał. Widać więc, że jego pobyt w Turcji nie należy do udanych, przynajmniej na razie. O wiele więcej powodów do radości ma w życiu prywatnym.

Córka Jose Mourinho zdecydowała się na kolejny krok w relacji z narzeczonym. Portugalczyk może być zadowolony

Jak donoszą media, już wkrótce jego córka, 28-letnia Matilde Mourinho wyjdzie za mąż. Jej wybrankiem jest Danny Graham. Nie chodzi jednak o piłkarza, a o dyrektora i współzałożyciela Agace and Graham, a więc przedsiębiorstwa konsultingowego, które zajmuje się nieruchomościami. Para spotyka się już od 2016 roku i w końcu postanowiła sformalizować związek.

Uroczystość ma odbyć się w portugalskim Azeitao i jak donosi "Marca" ma trwać dwa dni. A kiedy dokładnie zaplanowano ślub? Jak sugerują media, Matilde wzięła pod uwagę napięty terminarz ojca i bardzo chciała się do niego dopasować. Nic w tym dziwnego, że zależy jej na obecności taty na weselu. Ceremonia odbędzie się 12 października, a więc w trakcie przerwy na mecze reprezentacji.

Matilde Mourinho to prawdziwa bizneswoman

Matilde Mourinho stara się sama pracować na swoje nazwisko, a nie tylko korzystać z popularności ojca. Ma własną firmę, która funkcjonuje całkiem dobrze. Sprzedaje własną linię biżuterii. Jej marka działa pod nazwą "Matilde.jewellery", a za oferowane produkty trzeba słono zapłacić. "Wygląda na to, że Jose Mourinho nie jest jedynym 'Special One' w rodzinie. Jego córka zrobiła furorę, prowadząc własną firmę" - pisał dziennik "The Sun" przed rokiem, informując, że jej zarobki mają oscylować w granicach trzech milionów funtów.

Zaradny jest również jej wybranek. Nie zajmuje się jednak sportem, choć również śledzi piłkę nożną, a w przeszłości miał nawet okazję pracować w tej dziedzinie. Nie pojawiał się jednak na boisku, a w biurach Los Angeles Galaxy.

Tak więc już za dokładnie dwa tygodnie Mourinho wyda za mąż jedyną córkę. Ma również syna Jose Mario Mourinho Juniora. Jest on o cztery lata młodszy od siostry. Zanim dojdzie do uroczystości, to Portugalczyka czekają jeszcze dwa mecze. Najpierw jego Fenerbahce zmierzy się z Antalyasporem w Super Lig (29 września), a następnie zagra z FC Twente w Lidze Europy (3 października).