Maciej Rybus ma nowy klub. Co za upadek. "Nic u nas nie zarobi"

Maciej Rybus pozostawał bez klubu od końca czerwca, kiedy wygasła jego umowa z Rubinem Kazań. W poprzednim sezonie były reprezentant Polski miał mnóstwo problemów ze zdrowiem, dlatego zagrał raptem osiem razy, strzelił gola i miał asystę.

Od 1 lipca Rybus mógł podpisać umowę, z kim chciał. Polak był wolnym zawodnikiem z kartą na ręku, jednak nie otrzymywał zadowalających go ofert. - Nie pojawia się nic, co byłoby dla nas interesujące - mówił w rosyjskich mediach agent zawodnika, Roman Oreszczuk.

- Po zamknięciu okna transferowego Rybus i ja mamy kolejny miesiąc. Wolni agenci mają czas na znalezienie zespołu po zakończeniu okna. (...) Nie jest tak, że Rybus nie chce zejść poniżej Priemjer-Ligi. Gdyby pojawiła się dobra oferta z niższego poziomu, rozważylibyśmy ją - dodawał.

Jeszcze niedawno rosyjskie media spekulowały, że Rybus może trafić do ligi mediów. Rosjanie plotkowali też, że możliwy jest scenariusz, w którym Polak zakończyłby karierę. Ostatecznie Rybusowi udało się znaleźć nowego pracodawcę. Ale pewnie i on, i jego agent nie spodziewali się, że będzie musiał zejść tak nisko.

Rybus w lidze amatorskiej

Rybus został bowiem zawodnikiem amatorskiego klubu Aminjewo. O pozyskaniu byłego reprezentanta Polski poinformował prezes klubu, Igor Dorosinec. - Rybus jest przyjacielem naszych przyjaciół. Poprosiliśmy ich, żeby zadzwonili do niego i nam pomogli. A on, z racji tego, że jest miły, nie mógł nam odmówić - powiedział Dorosinec, cytowany przez portal championat.com.

- To nie jest historia z pieniędzmi w tle. Maciej nic u nas nie zarobi. Zaprosiliśmy go do gry po koleżeńsku, a on tę propozycję przyjął. Zresztą spójrzcie na nasz skład: Dienis Głuszakow, Roman Szyszkin, Aleksandr Pawlenko, Fiodor Kudriaszow, Aleksandr Prudnikow. To nasi przyjaciele, którzy od czasu do czasu nam pomagają. Dla nas więc to nie nowa historia - dodał.

Maciej Rybus występuje w Rosji od 2012 r., z roczną przerwą na pobyt w Olympique'u Lyon. Poza Rubinem grał w Spartaku Moskwa (2022/23), Lokomotiwie Moskwa (2017-2022) i Tereku Grozny (2012-2016). Dla rosyjskich klubów łącznie rozegrał 265 spotkań, strzelił 24 gole i zanotował 33 asysty.