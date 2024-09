Słynny Jens Lehmann skazany za atak z użyciem piły łańcuchowej

Do pierwszego zdarzenia doszło w lipcu 2022 r. Jens Lehmann wpadł na posesję sąsiada z piłą łańcuchową, za cel obrał sobie jego garaż i przeciął drewnianą belkę dachu, demolując go. Dlaczego? Zdaniem Lehmanna budowany garaż zasłaniał mu widok na jezioro Grosser Sternberger See.

Wszystko zostało nagrane przez kamery, więc szybko ustalono sprawcę. Ale nie były to jedyne problemy z prawem Lehmanna w tamtym czasie. Do zarzutu o zdemolowanie garażu sąsiada Niemcowi dorzucono zarzuty o unikanie opłat lotniskowych oraz znieważanie policjantów.

W grudniu zeszłego roku zapadł wyrok w opisanych sprawach. Sąd rejonowy w Starnberg za dwa zarzuty znieważenia funkcjonariuszy policji, zniszczenie mienia i próby oszustwa ukarał 54-latka grzywną w wysokości 420 tys. euro, która składała się z 210 dziennych stawek po dwa tys. euro każda. Wynikała ona z tego, że według ustaleń prokuratury w ciągu 12 miesięcy Lehmann wydał blisko milion euro.

Na tym jednak sprawa się nie skończyła. Lehmann był niezadowolony z wyroku i nie zgadzał się z wysokością kary. Były reprezentant Niemiec złożył apelację w sprawie, która znów trafiła do sądu, w którym na ostateczny wyrok czekała kolejnych kilka miesięcy.

Jens Lehmann prawomocnie skazany

W piątek się okazało, że Lehmann miał rację, by odwoływać się od wyroku sądu pierwszej instancji. Odwołanie sprawiło, że grzywna nałożona na byłego reprezentanta Niemiec została zmniejszona z 420 tys. do 135 tys. euro. - Lehmann bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i doszedł do porozumienia z sąsiadem - powiedział prawnik byłego reprezentanta Niemiec, Florian Ufer.

Lehmann w karierze grał w Schalke, Milanie, Borussii Dortmund, Arsenalu oraz VfB Stutgart. Jako zawodnik Schalke wygrał Puchar UEFA, z Borussią sięgnął po mistrzostwo Niemiec, a z Arsenalem po mistrzostwo Anglii. Z londyńczykami zagrał też w finale Ligi Mistrzów w 2006 r.

Lehmann odniósł też sukces z reprezentacją Niemiec. W 2002 r. jako zmiennik Olivera Kahna zdobył wicemistrzostwo świata, a cztery lata później - już jako pierwszy bramkarz - sięgnął po brąz mundialu w Niemczech. W 2008 r. był też pierwszym bramkarzem na mistrzostwach Europy, gdzie Niemcy przegrali w finale z Hiszpanią.