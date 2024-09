Nie żyje Fabian Caballero. Zasłabł na boisku i już nie odzyskał przytomności

Fabian Caballero urodził się w argentyńskim Misiones przy granicy z Paragwajem. To w Ameryce Południowej zaczął karierę piłkarską, a w Europie zabłysnął w 1998 roku, kiedy to trafił na półroczne wypożyczenie do Arsenalu z Cerro Porteno. W Londynie wielkiej kariery nie zrobił, ale zagrał w trzech meczach pierwszego zespołu. Na transfer definitywny Arsenal się nie zdecydował, ale w 2000 roku napastnik wrócił do Europy i podpisał umowę z Dundee United.

W Szkocji Caballero stał się gwiazdą. W Dundee spędził aż pięć lat, zagrał w 142 meczach i zdobył 27 bramek. Dodatkowo pomógł drużynie awansować do finału Pucharu Szkocji. Odszedł w 2005 roku, a później grał m.in. dla Club Olimpia, Provincial, Panachaiki czy Deportivo Recoleta, w którym w 2014 roku zakończył karierę.

Nie żyje Fabian Caballero. Tragedia podczas gry w futsal

W sobotę 28 września dziennikarz Ralph Hannah poinformował o tragicznej śmierci byłego napastnika znanych klubów. Caballero w dniu odejścia grał ze znajomymi w futsal i w trakcie meczu zemdlał i upadł na boisko. Niestety nie odzyskał już przytomności i zmarł w wieku 46 lat.

Zawodnika pożegnał jeden z jego byłych klubów - Dundee United. "Dziś rano wszyscy w Dundee są niezwykle zszokowani i zasmuceni wiadomością o śmierci byłego zawodnika Dundee, Fabiana Caballero. Był jednym z ulubieńców naszych kibiców. Jeszcze dziś złożymy Fabianowi odpowiedni hołd" - napisał klub w mediach społecznościowych.

"Paragwajski Związek Piłki Nożnej głęboko żałuje śmierci byłego piłkarza Fabiana Caballero, który miał znakomitą karierę zarówno w paragwajskiej piłce nożnej, jak i za granicą. Towarzyszymy rodzinie i przyjaciołom w tym trudnym czasie" - napisał z kolei paragwajski związek.

