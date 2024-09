Ostatnie tygodnie przyniosły duże zmiany w zawodowym życiu Wojciecha Szczęsnego. 34-latk podjął kilka ważnych decyzji. Jedną z nich było rozwiązanie kontraktu z Juventusem, w którym spędził siedem lat. Drugą zakończenie piłkarskiej kariery.

I niewykluczone, że wkrótce Wojciech Szczęsny podejmie kolejną decyzję, tym razem dotyczącą wznowienia kariery piłkarskiej. Według doniesień medialnych Polak niebawem dołączy do FC Barcelony. Dziennikarz katalońskiego "Sportu" Toni Juanmarti podawał, że były reprezentant Polski ma stawić się na badania lekarskie w poniedziałek, a już teraz odbywa minicykl przygotowawczy.

Michał Probierz zapytany o powrót Szczęsnego do kadry. Oto jego odpowiedź

W związku z tym Michał Probierz został zapytany przez Przemysława Langiera z Goal.pl o możliwy powrót Szczęsnego do kadry. Dziennikarz w programie "Przemowa" na YouTube przekazał, że selekcjoner Biało-Czerwonych unikał konkretnej odpowiedzi na to pytanie.

- Póki co bezpośrednia informacja od niego [Michała Probierza - przyp.red] jest taka, że na dziś nie podjął żadnych działań w kierunku namawiana Wojciecha Szczęsnego na powrót do reprezentacji. Jak mi powiedział, tutaj cytat chyba dosłowny: "Nie podejmuję nic do momentu, gdy wszystko będzie dopięte na sto procent. Do tego czasu też nic nie chcę komentować" - wyjawił dziennikarz.

- Gdybym miał czytać między wierszami, wyciągnąłbym wnioski takie, że słowa sugerują, iż selekcjoner myśli o podjęciu takich działań. Skoro czeka na sto procent to oznacza, że z jakiegoś powodu to sto procent ma dla niego znaczenie - dodał.

W reprezentacji Polski Szczęsny rozegrał 84 spotkania. To najwięcej w historii z naszych bramkarzy. Szczęsny był uczestnikiem mistrzostw Europy w 2012, 2016, 2021 i 2024 r. 34-latek zagrał też na mundialach w 2018 i 2022 r.