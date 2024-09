Najlepszy bramkarz świata ukarany. Zapłaci za swoje prymitywne zagrywki

We wrześniu reprezentacja Argentyny pokonała Chile (3:0) i przegrała z Kolumbią (1:2) w kwalifikacjach do mistrzostw świata, które w 2026 r. odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Po obu spotkaniach bardzo dużo mówiło się o bramkarzu mistrzów świata, Emiliano Martinezie.

W obu przypadkach 32-latek zachowywał się nagannie. Po meczu z Chile Martinez paradował po murawie z repliką pucharu za zwycięstwo w Copa America. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Argentyńczyk przykładał replikę do krocza. To samo robił pod koniec 2022 r., gdy Argentyna zdobyła mistrzostwo świata.

Po porażce z Kolumbią Martinezowi humor już nie dopisywał. W efekcie bramkarz uderzył w kamerę, która nagrywała go zaraz po spotkaniu. Sprawą obu zachowań bramkarza zajęła się południowoamerykańska federacja piłkarska.

Gwiazda reprezentacji Argentyny zawieszona

I ta wydała już werdykt. Zmęczeni zachowaniami Martineza działacze zawiesili go na dwa mecze reprezentacji Argentyny. Oznacza to, że zawodnik Aston Villi nie zagra w następnych spotkaniach kwalifikacji do MŚ przeciwko Wenezueli (10 października) i Boliwii (16 października).

Po ośmiu kolejkach kwalifikacji w strefie południowoamerykańskiej Argentyna prowadzi w tabeli z 18 punktami. Mistrzowie świata wygrali sześć meczów i dwa przegrali. Poza porażką z Kolumbią Argentyńczycy przegrali też z Urugwajem (0:2). Miało to miejsce 16 listopada zeszłego roku.

Mimo to Argentyna ma dwa punkty przewagi nad Kolumbią i trzy nad Urugwajem. Na mistrzostwa świata bezpośrednio zakwalifikuje się sześć reprezentacji. Siódma weźmie udział w międzykontynentalnych barażach.

Dla Martineza będzie to pierwsza od dawna pauza w meczach o punkty reprezentacji Argentyny. Ostatni raz 32-latek nie zagrał w marcu 2022 r., kiedy pewna awansu na mundial w Katarze drużyna narodowa grała z Wenezuelą (3:0) i Ekwadorem (1:1). W pierwszym spotkaniu Martineza zastąpił Franco Armani, a w drugim Geronimo Rulli.

Martinez to 47-krotny reprezentant Argentyny. Z kadrą został nie tylko mistrzem świata, ale też dwukrotnym triumfatorem Copa America. W zeszłym roku "France Football" uznało go najlepszym bramkarzem na świecie.